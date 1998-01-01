لبنان يقدم شكوى ضد اسرائيل لمجلس الأمن

القدس المحتلة / سما /

قرر لبنان مساء الخميس، تقديم شكوى ضد اسرائيل لمجلس الأمن الدولي بسبب الوضع على الحدود الجنوبية، وفي ضوء الانشاءات والأعمال التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لبناء الجدار الفاصل في نقاط التحفظ على الخط الأزرق.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس الأعلى للدفاع في لبنان برئاسة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزراء وقادة عسكريين وأمنيين.

واعتبر المجلس ما يحصل بمثابة اعتداء على الأراضي اللبنانية وخرق واضح للقرار الدولي رقم 1701.

وأكد تمسك لبنان بكل شبر من أراضيه وبمياهه، واستعداده الدائم لاستكمال مسار التفاوض لحل النزاعات الحدودية القائمة.

كما قرر المجلس تكثيف الاتصالات الدولية لشرح موقف لبنان من هذا التعدي الاسرائيلي، وطلب اجتماع طارئ للجنة الثلاثية لبحث المستجدات وإعطاء التوجيهات اللازمة لقيادة الجيش لكيفية التصدي لهذا التعدي.

وطالب لبنان مجلس الأمن وقوات الطوارئ الدولية "يونيفيل" بتحمل مسؤولياتها كاملة في تنفيذ القرار 1701 وحفظ الأمن على الحدود.