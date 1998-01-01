مئات المستوطنين يقتحمون مقامات دينية وتاريخية في عورتا

رام الله / سما /

اقتحم مئات المستوطنين، فجر اليوم الجمعة، قرية عورتا (8 كم جنوب شرق نابلس) بحماية قوة كبيرة من جيش الاحتلال، وذلك بدعوى إقامة صلوات تلمودية في مقامات دينية وتاريخية موجودة في القرية.

وقال مواطنون من القرية، ان قوات الاحتلال اغلقت مداخل القرية وفرضت حصارا عليها وانتشرت في طرقها تمهيدا لدخول المستوطنين الذين وصلوا الى المقامات مشيا على الاقدام ومارسوا اعمال عربدة واستفزاز في شوارع القرية.

وتصدى عشرات الشبان لقوات الاحتلال التي اقتحمت القرية، ورشقوها بالحجارة فيما اطلق الجنود الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريقهم، ما أدى تسبب بعدد من حالات الاختناق بالغاز في صفوف المواطنين.

ويوجد في القرية 12 مقاما تاريخيا ودينيا، يؤكد الاهالي اسلاميتها، فيما يدعي المستوطنون يهودية عدد منها ومن بينها مقام "العزير" الذي دأب المستوطنون على زيارته بحماية قوات الاحتلال واقامة طقوسهم فيه ومحاولة اضفاء الطابع اليهودي عليه.