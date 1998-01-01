  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

أمريكية بحالة غيبوبة منذ 10 سنوات تضع طفلا.. وفتح تحقيق

الجمعة 11 يناير 2019 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمريكية بحالة غيبوبة منذ 10 سنوات تضع طفلا.. وفتح تحقيق



واشنطن / وكالات /

في حدث صادم، حملت مريضة أمريكية وهي في غيبوبة ووضعت طفلا، أثناء إقامتها في دار للرعاية الصحية في ولاية أريزونا الأمريكية.

وقالت عائلة المريضة إن ابنتهم، وهي سيدة في التاسعة والعشرين من عمرها تعيش حالة اضطراب في الوعي (غيبوبة) منذ 10 سنوات، تعرضت للتخصيب (بطريقة ما) وولدت طفلاً أثناء مكوثها تحت رعاية صحية بمستشفى هاسيندا.

وقالت المستشفى إن الشرطة أصدرت مذكرة، بينما تحاول السلطات فك لغز حمل المرأة وهي في هذه الحالة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن المحلل القانوني والمحامي بريان كليبول قوله إن هناك تفسيرا واحدا لما جرى.

وأوضح أنه إذا كانت المرأة الموجودة في مدينة فينيكس في حالة غيبوبة ووضعت طفلا، فقد تعرضت للاغتصاب؛ لأنها لم توافق على علاقة جنسية.

اقرأ أيضا: اعتداء وحشي على طالبة سورية في الولايات المتحدة (شاهد)
 

وقبل أيام، استقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة، التي يتبعها مركز هاسيندا هيلث كير، على خلفية تلك الحادثة.

وأصدرت المستشفى بيانا وصفت فيه ما حدث بأنه وضع مروع جدا، وحادث غير مسبوق، دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل.

وفي مؤتمر صحفي الأربعاء، قال المتحدث باسم شرطة فينكس، تومي طومسون، إنه لم يعرف بعد ما إذا كان أي من أفراد الشرطة رفض تقديم عينة من حامضه النووي.

وقال جون مايكلز، محامي أسرة المرأة، إن الأخيرة في "حالة من الضعف التام".

وأضاف المحامي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية: "العائلة غاضبة للغاية، وفي حالة صدمة، بسبب الإهمال والانتهاك الذي تعرضت له ابنتها في مركز هاسيندا هيلث كير".

أخبار ذات صلة

“أمريكية” عائدة من الجنة… تروي قصتها بعد غيبوبة 30 ساعة

860x484

أم تقابل ابنتها لأول مرة بعدما أفاقت من غيبوبة دامت 7 سنوات

مصري يُدخل عروسه في غيبوبة بليلة الفرح !!

رضيع يوقظ والدته من غيبوبة استمرت 3 أشهر

طفل رضيع يوقظ والدته من غيبوبة استمرت 3 أشهر

زوجة ودراجة للبيع والاثنين بحالة جيدة

لانجابها طفلا : مصرية تذبح ضرتها

الأكثر قراءة اليوم

صور: ملك الأردن يدعو عامل نظافة للقصر بعد صورة أشعلت الإنترنت

محكمة مصرية تقضي ببراءة مرشد الإخوان وقيادات بالجماعة

بالفيديو : اعلامية كويتية تظهر على تلفزيون إسرائيلي وهذا ما قالته ..

أبو مرزوق يعلن تأجيل زيارة هنية إلى موسكو

الكشف عن فشل مشروع استخباري عسكري إسرائيلي كلف مئات الملايين

فيديو : نتنياهو يجتمع مع وحدة اليمام وهذا ما قاله ..

صورة.. "معتز" يصدم الجميع بصوره الجديدة

الأخبار الرئيسية

استعدادات في غزة لـ"جمعة "صمودنا سيكسر الحصار" ضمن مسيرات العودة

الوفد الامني المصري يؤكد من غزة : معبر رفح سيعمل في الاتجاهين قريبا

جنرال اسرائيلي : غزة ولبنان ستطبقان على "إسرائيل" كالكماشة إن وقعت حرب

الوفد الامني المصري

صور: الوفد الامني المصري يصل قطاع غزة عبر "ايرز" وهذا ما سيبحثه ..

القواسمي لـ"سما : فتح موحدة وينفي وجود خلافات بين الحركة وقيادتها في غزة