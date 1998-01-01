نتنياهو سيزور التشاد قبل الانتخابات في أبريل

القدس المحتلة / سما /

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينوي زيارة دولة التشاد قبل انتخابات أبريل/نيسان المقبل.

وخلال زيارة ديبي التاريخية الأولى لإسرائيل في تشرين الثاني/نوفمبر، قال نتنياهو إنه سيزور تشاد قريبا لإعادة تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين رسميا.

وفقا للهيئة الرسمية الإسرائيلية للبث كان، فإن نتنياهو سوف يزور تشاد ويعلن تطبيع العلاقات.

وقال التقرير إن مصدرا قريبا من رئيس تشاد كشف النقاب عن وجود فريق إسرائيلي في نجامينا للإعداد لزيارة نتنياهو.