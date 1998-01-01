  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الولايات المتحدة تمنع دولة الاحتلال بيع طائرات "أف 16"

الجمعة 11 يناير 2019 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الولايات المتحدة تمنع دولة الاحتلال بيع طائرات "أف 16"



القدس المحتلة / سما /

قالت كرواتيا إن "إسرائيل" لن تسلم زاغرب 12 طائرة إف-16 مستعملة قررت زغرب شراءها العام الماضي لتحديث سلاحها الجوي.

وقال وزير الدفاع الكرواتي دامير كرستيتشيفيتش للصحفيين بعد اجتماع مع وفد إسرائيلي في زاغرب "أخطرتنا إسرائيل رسميا بأنها لم تتمكن من الحصول على موافقة من الولايات المتحدة لتسليم الطائرات إلى كرواتيا".

وقال مسؤولون من الطرفين إن كرواتيا لا تتحمل أي مسؤولية عن انهيار الاتفاق. ولم يعلق المسؤولون على سبب معارضة الولايات المتحدة للصفقة.

وذكرت وسائل إعلام كرواتية أن سبب المشكلة هو أن الطائرات جرى تزويدها  بـ"تكنولوجيا إسرائيلية" مما يحرم شركات الدفاع الأميركية من فرص تحديثها وصيانتها.

ولم تعلق وزارة الخارجية الأميركية على القضية حتى الآن.

وكان رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش قال هذا الأسبوع إن زغرب لن تقبل أي اتفاق آخر غير العرض الإسرائيلي الأصلي الذي قبلته في أواخر مارس.

وقال رئيس الوزراء في اجتماع للحكومة الخميس "الاتفاق بشأن شراء الطائرات لم يوقع بعد، لذلك لا توجد أضرار مالية على ميزانيتنا".

وأضاف أن كرواتيا عازمة على مواصلة خططها لتحديث سلاحها الجوي. ولم يتضح في الوقت الراهن ما إذا كانت زاغرب ستطرح مناقصة أخرى أم ستتجه إلى أطراف شاركت في العطاء السابق.

وكان من المفترض أن تبلغ قيمة الصفقة مع دولة الاحتلال 500 مليون دولار.

وانضمت دولة الاحتلال إلى سبع بلدان أخرى في المنافسة على العرض الكرواتي.

وذكرت تقارير أن ساب السويدية كانت أشد المنافسين جدية وأنها عرضت طائرات جديدة من طراز غريبن لكن بسعر أعلى كثيرا.

وانضمت كرواتيا إلى حلف شمال الأطلسي في 2009، وإلى الاتحاد الأوروبي عام 2013. ويمتلك سلاح الجو الكرواتي حاليا مجموعة من طائرات ميغ-21 المتقادمة لا يعمل منها حاليا سوى ثلاث فقط.

أخبار ذات صلة

الاحمد - ارشيف

الاحمد يكشف نتائج زيارته الى غزة ويؤكد :"كل الاتصالات مقطوعة مع الولايات المتحدة "

وزير الخارجية

وزير الخارجية يستدعي السفير لدى الولايات المتحدة "حسام زملط" للتشاور

قصف غزة -ارشيفية

سقوط صاروخ في "شاعر هنيغف"و طائرات الاحتلال تقصف بشكل عنيف غزة

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تواصل غاراتها على قطاع غزة والمقاومة تقصف "نتيفوت" بصواريخ غراد

حماس اسرائيل

قيادة وبرنامج سياسي جديدان لـ "حماس": دولة على أراضي 67..ومشعل يدعم "هنية"

اطفال شهداء - ارشيف

الامم المتحدة تطالب بتحقيق فوري حول استخدام الاحتلال "القوة المميتة" ضد الفلسطينيين

الأكثر قراءة اليوم

صور: ملك الأردن يدعو عامل نظافة للقصر بعد صورة أشعلت الإنترنت

محكمة مصرية تقضي ببراءة مرشد الإخوان وقيادات بالجماعة

بالفيديو : اعلامية كويتية تظهر على تلفزيون إسرائيلي وهذا ما قالته ..

أبو مرزوق يعلن تأجيل زيارة هنية إلى موسكو

فيديو : نتنياهو يجتمع مع وحدة اليمام وهذا ما قاله ..

صورة.. "معتز" يصدم الجميع بصوره الجديدة

يديعوت : يجب الاستعداد لتغير مفاجئٍ في موقف ترامب لا يصبّ في مصلحة إسرائيل

الأخبار الرئيسية

استعدادات في غزة لـ"جمعة "صمودنا سيكسر الحصار" ضمن مسيرات العودة

الوفد الامني المصري يؤكد من غزة : معبر رفح سيعمل في الاتجاهين قريبا

جنرال اسرائيلي : غزة ولبنان ستطبقان على "إسرائيل" كالكماشة إن وقعت حرب

الوفد الامني المصري

صور: الوفد الامني المصري يصل قطاع غزة عبر "ايرز" وهذا ما سيبحثه ..

القواسمي لـ"سما : فتح موحدة وينفي وجود خلافات بين الحركة وقيادتها في غزة