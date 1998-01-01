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استعدادات في غزة لـ"جمعة "صمودنا سيكسر الحصار" ضمن مسيرات العودة

الجمعة 11 يناير 2019 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استعدادات في غزة لـ"جمعة "صمودنا سيكسر الحصار" ضمن مسيرات العودة



رام الله / سما /

يستعد الفلسطينينون في قطاع غزة للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار بعنوان "صمودنا سيكسر الحصار".


ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار الى المشاركة الجماهيرية الواسعة في مسيرات العودة وقالت انها رسالة اصرار على كسر الحصار وانهاء معاناة الشعب الفلسطيني واستمرار معركة المواجهة مع الاحتلال واسناد الاسرى.


يأتي ذلك في الوقت الذي تتوقع فيه اسرائيل تصاعد الاحداث خاصة بعد تجميد دخول الاموال القطرية الى قطاع غزة.


وذكرت وسائل اعلام عبرية ان الجيش يستعد ليوم آخر من المظاهرات العنيفة على الحدود، حيث نشر القناصة على الحدود.

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