طقس فلسطين : ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داوود الطروة أن يطرأ اليوم الجمعة ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس مشمساً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ويحذر من تشكل الصقيع.

وفي يوم غد السبت يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الأحد يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس صافياً إلى غائم جزئي، وبارداً نسبياً إلى بارد، وخلال ساعات المساء والليل تسقط الأمطار فوق المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

وفي يوم الاثنين يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة فوق المناطق الشمالية والوسطى، ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق الجنوبية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وفي يوم الثلاثاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وبارداً نسبياً إلى بارد، وتكون الرياح جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.