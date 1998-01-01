  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

عائلة فلسطينية تتبرأ من ابنتها المترشحة على قوائم الليكود

الخميس 10 يناير 2019 10:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة فلسطينية تتبرأ من ابنتها المترشحة على قوائم الليكود



الناصرة/ سما/

اعلنت عائلة تايه في قلنسوة مساء الاربعاء، براءتها العامة من المدعوة ديما سيف تايه زيدان. واكدت في بيان البراءة، انها تستنكر وترفض بشكل قاطع كل ما صرحت به لوسائل الاعلام ولا يمثل العائلة. وجاء ذلك في اعقاب تصريحاتها الاخيرة عن نيتها خوض ال انتخابات التمهيدية في حزب الليكود.

وظهرت الشابة ديما تايه، وهي من بلدة قلنسوة في الاصل وتعيش حاليا في بلدة كفرمندا، بمقابلة لصالح قناة 20 الإسرائيلية، معرّفة عن نفسها كامرأة مسلمة صهيونية، تحب دولتها إسرائيل، على حدّ تعبيرها.

وأعلنت من خلال اللقاء أنّها "فخورة بالإعلان عن تنافسها في البرايميرز بحزب الليكود، الحزب الأقوى في الدولة"، كما قالت.

ووفقًا لأقوال تايه:" فإنها ستعمل من أجل الانضمام الى حزب الليكود من أجل مجتمعها الذي تحب"، واعتبرت أنها "تسعى لإنقاذ المجتمع من "العرب" الذي يجلسون في الكنيست ويتسببون بالأسى لدولة اسرائيل، إلى جانب العمل من اجل تعزيز الانتماء للدولة وتحسين صورة اسرائيل في العالم".

وقالت تايه ردًا على سؤال حول خروج النائب حنين زعبي من الكنيست بالقول: "خروج حنين زعبي من الكنيست هو امر جيد، لقد حان الوقت لوجود أشخاص في الكنيست يمثلون الشعب والمجتمع بطريقة أفضل وليس لإهانة الدولة والدعوة لتدميرها. حنين زعبي لا تمثلني كعربية مسلمة وهي فقط تسبب الضرر"، كما قالت.

وأكّدت تايه أنّه: "حان الوقت لتمثيل عربي يحبّ الدولة ولا يحرّض ضدها"، على حدً قولها.

يذكر أنّ ديما تايه هي إحدى المشاركات في "منتخب الأحلام الاسرائيلي" لمكافحة حركة ال مقاطع ة ضد اسرائيل الـ (BDS)، والتي تم اختيارها من قبل اسرائيل ضمن ستة أشخاص عرب لتحسين صورة اسرائيل في مواجهة حركة المقاطعة العالمية.

أخبار ذات صلة

مصادر لـ

مصادر لـ"سما" تنفي مقتل عائلة فلسطينية بالكامل في قصف لمنزلهم بليبيا

عائلة فلسطينية تطالب بلجنة تحقيق حول استشهاد ابنها وسرقة الاحتلال الاسرائيلي لأعضاء جسمه بصورة كاملة

عائلة فلسطينية تطالب بلجنة تحقيق حول استشهاد ابنها وسرقة الاحتلال الاسرائيلي لأعضاء جسمه بصورة كاملة

ابو تريكة - ارشيف

أبو تريكة على قوائم الإرهاب

20181015115105

13 امرأة يترأسن قوائم انتخابية بين 214 مرشحة

الكشف عن تفاصيل جديدة في جريمة قتل فادية قديس بيافا على يد ابنتها وصديقها

ابو تريكة

القضاء المصري يدرج أبو تريكة على قوائم الإرهاب

الأكثر قراءة اليوم

صور: ملك الأردن يدعو عامل نظافة للقصر بعد صورة أشعلت الإنترنت

وفد دبلوماسي اوروبي يبحث مع قيادة حماس في غزة التهدئة وأزمة معبر رفح

محكمة مصرية تقضي ببراءة مرشد الإخوان وقيادات بالجماعة

بالفيديو : اعلامية كويتية تظهر على تلفزيون إسرائيلي وهذا ما قالته ..

تراجع في سعر الدولار

الكشف عن فشل مشروع استخباري عسكري إسرائيلي كلف مئات الملايين

فيديو : نتنياهو يجتمع مع وحدة اليمام وهذا ما قاله ..

الأخبار الرئيسية

الوفد الامني المصري يؤكد من غزة : معبر رفح سيعمل في الاتجاهين قريبا

جنرال اسرائيلي : غزة ولبنان ستطبقان على "إسرائيل" كالكماشة إن وقعت حرب

الوفد الامني المصري

صور: الوفد الامني المصري يصل قطاع غزة عبر "ايرز" وهذا ما سيبحثه ..

القواسمي لـ"سما : فتح موحدة وينفي وجود خلافات بين الحركة وقيادتها في غزة

أبو مرزوق يعلن تأجيل زيارة هنية إلى موسكو