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الخارجية الفلسطينية : الاحتلال يستبيح رام الله والبيرة وقريب من رئاسة الوزراء

الخميس 10 يناير 2019 10:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الفلسطينية : الاحتلال يستبيح رام الله والبيرة وقريب من رئاسة الوزراء



 دانت وزارة الخارجية والمغتربين بـ"أشد العبارات" إقتحامات قوات الإحتلال واستباحتها للارض الفلسطينية والتجمعات الفلسطينية.

كما تدين استباحة مدينتي رام الله والبيرة المتواصلة خلال الايام الماضية بما في ذلك منطقة الماصيون بالقرب من مقر رئاسة الوزراء واغلاق الطرق والتضييق على المواطنين وشل حركتهم واقتحام المحال التجارية ومصادرة اجهزة التسجيل لكميراتها.

وأكدت الوزارة ان هذه الإقتحامات هي جزء لا يتجزأ من انقلاب دولة الاحتلال على الاتفاقيات الموقعة وحلقة في مؤامرة سياسية تهدف الى اضعاف وشل مؤسسات الدولة الفلسطينية، ومحاولة لفرض شروط الحل والاستسلام على شعبنا تحت مسمى صفقة القرن.

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