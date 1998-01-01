آيزنكوت: مشكلة غزة ليست عسكرية فقط وتتطلب علاجا متعدد الابعاد

القدس المحتلة/ سما/

أكد رئيس اركان جيش الاحتلال الاسرائيلي غادي ايزنكوت، الخميس، أن "مشكلة غزة ليست مشكلة عسكرية فقط"، مضيفا أنها "مشكلة معقدة جدا وتتطلب علاجًا متعدد الأبعاد".

وقال ايزنكوت خلال مقابلة مع قناة كان العبرية:" أي شخص يقول إنه يجب استخدام المزيد من القوة وتكثيف الهجوم ضد غزة لإيقاف ظاهرة (الإرهاب) فهو لا يفهم ما الذي يتحدث عنه".

وحول لبنان قال ايزنكوت:" نحن لا نهاجم لبنان في الوقت الحاضر علانية، لكن نعمل وفق أبعاد سرية عديدة تسهم في أمن إسرائيل دون تصعيد، متابعا "إذا أقيمت قواعد عسكرية إيرانية في لبنان فإنها ستكون أهدافا لطائراتنا".