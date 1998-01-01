الوفد الامني المصري يلتقي عضو مركزية فتح احمد حلس في غزة

غزة/سما/

التقى الوفد الأمني المصري الزائر لغزة أحمد حلس.عضو اللجنة المركزية لحركة احمد حلس .

ويأي اللقاء بعد أن التقى الوفد المصري برئاسة أيمن بديع، مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ومثلي القوى الوطنية مساء يوم الخميس.