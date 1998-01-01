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الوفد الامني المصري يلتقي عضو مركزية فتح احمد حلس في غزة

الخميس 10 يناير 2019 10:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوفد الامني المصري يلتقي عضو مركزية فتح احمد حلس في غزة



غزة/سما/
التقى الوفد الأمني المصري الزائر لغزة أحمد حلس.عضو اللجنة المركزية لحركة احمد حلس .
ويأي اللقاء بعد أن التقى الوفد المصري برئاسة أيمن بديع، مع رئيس المكتب  السياسي لحركة حماس ومثلي القوى الوطنية مساء يوم الخميس.

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