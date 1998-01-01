نقابة الصحفيين الفلسطينيين: "الكويتية فجر السعيد على قائمة العار"

رام الله/سما/

هاجم رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الفلسطينيين محمد اللحام المنتجة وكاتبة المسلسلات الكويتية فجر السعيد التي ظهرت على شاشة التلفزيون الاسرائيلي تطالب العرب بالتطبيع مع دولة اسرائيل.

وفي رد للحام على موقف نقابة الصحفيين من ذلك قال "ان السعيد توصف بالفنانة المثيرة للجدل في الكويت ويبدو انها أتت لمربع التطبيع مع الاحتلال تنسج جدلها الوسخ فيه ظنا منها بان ذلك سيشكل اضافة لشخصها الكريه والمتطوع لخدمة الاحتلال والذي خرج عن صف الفن والإعلام العربي الملتزم تاريخيا بقضية فلسطين".

وأضاف اللحام "ان هنالك قوائم سوداء للفنانين والصحفيين الذين يزورون منظومة الاحتلال ولكن السعيد التي ذهبت ابعد من ذلك في المطالبة بالتطبيع تستحق ان تكون على راس قائمة العار وبجدارة".

ونوه اللحام الى تضحيات "الشعب العربي وفِي مقدمته الشعب الكويتي في سبيل القضية الفلسطينية وقافلة من الشهداء في مقدمتهم سمو الأمير فهد الاحمد الصباح ولن يكون آخرهم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم وما بينهم قامات كويتية سجلت مواقفها بأحرف من نور".

وطالب اللحام نقابة الفنانين والصحفيين في الكويت الشقيقة باتخاذ موقف من السلوك الشاذ للسعيد والذي يخدش المواقف والقيم الرائعة للشعب الكويتي مع ضرورة مقاطعة كافة إنتاجاتها وأعمالها.