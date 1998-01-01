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صور: ملك الأردن يدعو عامل نظافة للقصر بعد صورة أشعلت الإنترنت

الخميس 10 يناير 2019 07:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: ملك الأردن يدعو عامل نظافة للقصر بعد صورة أشعلت الإنترنت



وكالات

دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عامل نظافة، إلى القصر الملكي في العاصمة عمان، لحضور مباراة المنتخب الأردني، الخميس، مع الفريق السوري، ضمن بطولة كأس آسيا لكرة القدم.

ونشرت صحيفة "الغد" الأردنية صورة للعامل خالد الشوملي وهو يتوسط العاهل الأردني وولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني، وهم يتابعون المباراة، التي انتهت بفوز منتخب الأردن 2-0.

وكانت صورة للشوملي قد انتشرت على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يتابع المباراة الأولى للمنتخب الأردني أمام أستراليا في بطولة كأس آسيا، من خلف زجاج أحد المقاهي.

وفاز الأردن في تلك المباراة على أستراليا 1-0، وتأهل منتخب "النشامى"، الخميس، إلى الدور الستة عشر من البطولة بعد فوزين متتالين.

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