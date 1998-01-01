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3 إصابات بالرصاص خلال مواجهات في رام الله

الخميس 10 يناير 2019 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 إصابات بالرصاص خلال مواجهات في رام الله



رام الله / سما /

 أصيب 3 شبان وفتية بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق، جراء استنشاق قنابل الغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت في حي المصيون المدخل الجنوبي لمدينة رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال حي المصيون، وداهمت المحال التجارية، وصادرت تسجيلات الكلاميرات لليوم الخامس على التوالي.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام، خلال المواجهات التي اندلعت في الحي.

وألقت مجموعة من الشبان والفتية الحجارة نحو قوات الاحتلال، التي تمركزت في الشارع الرئيسي بين رام الله وقرية رافات جنوبا.
 

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