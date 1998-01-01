جنرال اسرائيلي : غزة ولبنان ستطبقان على "إسرائيل" كالكماشة إن وقعت حرب

القدس المحتلة / سما /

حذر مفوض شكاوى الجنود المنصرف الذي غادر منصبه يوم أمس الأربعاء الجنرال احتياط يتسحاق بريك من تجاهل الجيش المتعمد للثغرات التي يعاني منها ، والتي تجعله غير جاهزا لدخول أي حرب مقبلة.

ووفقا للقناة العبرية السابعة قال بريك: "إذا ما وقعت حرب الآن فإن الصدمة والفشل الذي أصابنا في حرب يوم الغفران عام 1973، لن يُذكر مقارنة مع الصدمة والفشل الذي سيصيبنا في الحرب المقبلة".

وأضاف بريك: "قمنا ببناء جيشنا بدون الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الجارية في الشرق الأوسط، حيث أن الجيش الإسرائيلي غير قادر على القتال سوى على جبهة واحدة فقط".

كما نوه إلى أن حرب أكتوبر عام 1973 ستكون عبارة عن نزهة مقارنة بالصدمة التي ستتلقاها "إسرائيل" في الحرب القادمة.

وأوضح أن الشئ الذي لم يصرح به الجيش والمسؤولون السياسيون حول قائد الأركان إيزنكوت هو أن نجاحه في بناء الجيش "نجاح مشكوك فيه"، كما أنهم لم يأخذوا بعين الاعتبار التغييرات التي حدثت في الشرق الأوسط عند بناء الجيش الإسرائيلي.

واعتبر بريك أن "إسرائيل" في الحرب القادمة وجيشها الذي تم بناؤه ستكون "كبالون ينفجر بوخزة إبرة".

ولفت إلى أن "إسرائيل" تقع بين جبهتين "غزة و لبنان" وإذا وقعت حرب بينهما وبين إسرائيل ستطبقان عليها كالكماشة.

كما قال بريك: "إن التهديد الحقيقي والفعلي و الحالي على إسرائيل، ليس من الأسد أو إيران ، التهديد موجود تحت أقدامنا".

وحسب بريك: "إسرائيل ستكون أمام 4 جبهات حقيقية، لأن الضفة الغربية تعتبر بركان مضغوط غير منفجر بشكل حقيقي إلى الآن ، وإذا ما انفجرت ستؤثر على باقي الجبهات".