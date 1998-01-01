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وزير المالية الإسرائيلي يشطب العراق من قائمة "الدول الأعداء"

الخميس 10 يناير 2019 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير المالية الإسرائيلي يشطب العراق من قائمة "الدول الأعداء"



القدس المحتلة / سما /

على خلفية التقارير عن زيارات سرية لوفود عراقية، وقع وزير المالية الاسرائيلي موشيه كحالون على مرسوم خاص يحدد ان العراق ليست "دولة عدو" كما هي معرفة في القانون الإسرائيلي، ويتم بذلك شطبها من القائمة حتى شهر اذار المقبل، ما يتيح إقامة تبادل تجاري معها.

ويقول المرسوم الذي وقعه كحلون بانه بموجب الصلاحيات الممنوحه له "بموجب البند 3 (2) من الامر التجاري 1، انني امنح موافقة عامة بان يتصرفوا مع العراق حتى 31 آذار/مارس 2019 انها ليست عدو بالمعنى المطلوب ضمن الامر التجاري".

وتشمل قائمة دول العدو بموجب القانون الإسرائيلي كل من (سوريا، لبنان، اليمن، ايران والسعودية)

ويشار الى ان وزارة الخارجية الإسرائيلية كشفت عن زيارات سرية لثلاثة وفود عراقية الى إسرائيل، واثار الخبر ضجة كبيرة في العراق.

وطالب عضو هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي وزارة الخارجية العراقية بالتحقيق بما أوردته وسائل إعلام رسمية إسرائيلية بشأن زيارة ثلاثة وفود عراقية إلى إسرائيل العام الماضي.

ودعا الكعبي في بيان لجنة العلاقات الخارجية النيابية بالتحقيق في حقيقة هذه الزيارة ومدى دقتها، والكشف عن أسماء المسؤولين الذين قاموا بالزيارة وبالخصوص من أعضاء مجلس النواب".

وورد في تغريدة وزارة الخارجية الإسرائيلية أن عدد الذين زاروا إسرائيل 15 شخصا، وهم "شخصيات سنية وشيعية لها تأثير في العراق، زاروا متحف ياد فاشيم لتخليد ذكرى ضحايا المحرقة، واجتمعوا بأكاديميين ومسؤولين إسرائيليين"، موضحة أن وزارة الخارجية تدعم هذه المبادرة.

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