  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فيديو : نتنياهو يجتمع مع وحدة اليمام وهذا ما قاله ..

الخميس 10 يناير 2019 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو : نتنياهو يجتمع مع وحدة اليمام وهذا ما قاله ..



أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الخميس جولة تفقدية لقاعدة "سوات" التابعة لقوات النخبة في الشرطة الإسرائيلية "اليمام".

وذكر موقع مفزاك لايف أنه حضر الزيارة وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان رئيس جهاز الشاباك نداف أرغمان ونائب المفوض العام للشرطة موتي كوهين وقائد شرطة حرس الحدود يعكوف شبتاي وقائد وحدة النخبة في الشرطة وغيرهم من كبار المسؤولين.

وأثني نتنياهو على عناصر الوحدة وعلى دورهم في كشف واعتقال منفذي عمليات براكان وعوفر وجفعات آساف.

وقال نتنياهو: "كل من قتل إسرائيلياً في العام الماضي تم قتله أو ألقي القبض عليه".

وأضاف: "سيعرف أعداء إسرائيل أن يدنا ستصل إليهم من خلال مقاتلي النخبة أو جهاز الشاباك".

واستمع نتنياهو إلى استعراض للنشاط المشترك للاستخبارات المشتركة في الهيئات الأمنية الإسرائيلية.

أخبار ذات صلة

نتنياهو و زوجته سارة

التحقيق مع نتنياهو وزوجته استمر 5 ساعات متواصلة وهذا ما قاله فور انتهاء التحقيق معه!!

أبو مرزوق والاحمد

أبو مرزوق يرد على تصريحات عزام الاحمد وهذا ما قاله ..

مشعل

مشعل : لقاءات المصالحة فشلت لسببين وهذا ما قاله عن ابو عمار ..

رشيدة طليب

ترامب يرد على نائبة في الكونغرس من اصل فلسطيني طالبت بعزله وهذا ما قاله ..

برهوم

برهوم يشن هجوما لاذعا على الحمدلله بسبب تصريحاته الاخيرة وهذا ما قاله ..

السنوار

السنوار: لا اتفاقات مع القاهرة لوقف مسيرات العودة ..وهذا ما قاله حول صحة الرئيس

الأكثر قراءة اليوم

عضو جديد ينضم لحزب "غانتس".. ماذا قال في تصريحات مثيرة عن غزة وحماس ؟

ابو عبيدة يوجه رسالة لأهل الضفة الغربية

بالفيديو : اعلامية كويتية تظهر على تلفزيون إسرائيلي وهذا ما قالته ..

الأجهزة الأمنية تفرج عن الناشطة سهى جبارة

محكمة مصرية تقضي ببراءة مرشد الإخوان وقيادات بالجماعة

خلايا حماس النائمة في الضفة تربك حسابات الجيش الإسرائيلي

الكشف عن فشل مشروع استخباري عسكري إسرائيلي كلف مئات الملايين

الأخبار الرئيسية

جنرال اسرائيلي : غزة ولبنان ستطبقان على "إسرائيل" كالكماشة إن وقعت حرب

الوفد الامني المصري

صور: الوفد الامني المصري يصل قطاع غزة عبر "ايرز" وهذا ما سيبحثه ..

القواسمي لـ"سما : فتح موحدة وينفي وجود خلافات بين الحركة وقيادتها في غزة

أبو مرزوق يعلن تأجيل زيارة هنية إلى موسكو

وفد دبلوماسي اوروبي يبحث مع قيادة حماس في غزة التهدئة وأزمة معبر رفح