فيديو : نتنياهو يجتمع مع وحدة اليمام وهذا ما قاله ..

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الخميس جولة تفقدية لقاعدة "سوات" التابعة لقوات النخبة في الشرطة الإسرائيلية "اليمام".

وذكر موقع مفزاك لايف أنه حضر الزيارة وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان رئيس جهاز الشاباك نداف أرغمان ونائب المفوض العام للشرطة موتي كوهين وقائد شرطة حرس الحدود يعكوف شبتاي وقائد وحدة النخبة في الشرطة وغيرهم من كبار المسؤولين.

وأثني نتنياهو على عناصر الوحدة وعلى دورهم في كشف واعتقال منفذي عمليات براكان وعوفر وجفعات آساف.

وقال نتنياهو: "كل من قتل إسرائيلياً في العام الماضي تم قتله أو ألقي القبض عليه".

وأضاف: "سيعرف أعداء إسرائيل أن يدنا ستصل إليهم من خلال مقاتلي النخبة أو جهاز الشاباك".

واستمع نتنياهو إلى استعراض للنشاط المشترك للاستخبارات المشتركة في الهيئات الأمنية الإسرائيلية.