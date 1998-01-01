حماس تعين ممثلا جديدا لها في لبنان خلفا لـ"بركة"

غزة / سما /

أفادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الخميس، بأنه جرى اليوم في مكتب الحركة في بيروت مراسم تسليم تمثيل حماس في لبنان للقيادي أحمد عبد الهادي خلفًا للقيادي علي بركة.

وذكرت الحركة في بيان لها عبر موقعها على الإنترنت، أن بركة أكمل ولايته دورتين كاملتين لمدة ٨ سنوات، وفق النظام الداخلي للحركة.

وشكر عضو المكتب السياسي لحماس، رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية عزت الرشق –الذي حضر مراسم التسلم والتسليم- الجهود التي بذلها بركة في خدمة شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة مطالبًا بحقوقه الإنسانية والمدنية في لبنان وسعيه لبناء أفضل العلاقات مع الدولة اللبنانية وشعبها الشقيق بكل قواه السياسية والدينية والنقابية.

وتمنى الرشق للممثل الجديد للحركة عبد الهادي النجاح والتوفيق في مهمته في لبنان، مؤكدًا تمسك الحركة بسياساتها الثابتة في لبنان وأهمها عدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني ودعم وحدة لبنان وأمنه واستقراره.

وشدد على موقف الحركة تفعيل العمل الفلسطيني المشترك والمحافظة على أمن المخيمات الفلسطينية واستقرارها وتعزيز العلاقات اللبنانية-الفلسطينية.

من جانبه، أشار بركة إلى أن سيواصل عمله في الحركة وخدمة القضية الفلسطينية من خلال عضويته في مكتب العلاقات العربية والاسلامية.

وشكر قيادة الحركة التي منحته كل الدعم والرعاية أثناء قيامه بمهمته السابقة ممثلًا للحركة في لبنان، متمنيًا التوفيق لخلفه في مهمته الجديدة، واضعاً خبراته وإمكانياته بتصرف ممثل الحركة الجديد من أجل خدمة شعبنا وقضيتنا وتعزيز العلاقات اللبنانية-الفلسطينية.

بدوره، شكر ممثل الحركة الجديد عبد الهادي قيادة الحركة على ثقتها به وتكليفه بهذه المهمة الجديدة، مؤكدًا حرصه على متابعة المسيرة التي بدأها إخوانه الممثلون السابقون للحركة في لبنان.

وأكد عبد الهادي تمسكه بالسياسات والثوابت الحركية والوطنية، ماضيًا في تفعيل العمل الفلسطيني المشترك في لبنان بعيدًا عن الخلافات السياسية، حريصًا على تعزيز العلاقات الأخوية اللبنانية-الفلسطينية.