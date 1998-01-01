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مورينيو يمكنه الآن التوقيع مع ريال مدريد

الخميس 10 يناير 2019 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
مورينيو يمكنه الآن التوقيع مع ريال مدريد



وكالات / سما /

أصبح المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو منذ الآن قادراً على التوقيع مع ريال مدريد أو أي نادٍ آخر بعد التوصل لاتفاق يقضي بالحصول على مستحقاته من مانشستر يونايتد.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن مورينيو توصل لاتفاق بالتراضي مع مانشستر يونايتد بقيمة تبلغ 16.6 مليون يورو ، وبالتالي سيكون حر في تقرير مستقبله الذي يمكن أن يكون في ريال مدريد.

وفي حديثه لصحيفة ديلي ميل ، فقد أوضح مصدر مقرب من المدرب جوزيه مورينيو بقوله : “لا توجد مشاكل في عقد مورينيو ومانشستر يونايتد ، كل شيء قد تم حله ، الآن يمكن أن يتولى جوزيه وظيفة أخرى”.

وحول مستقبل المدرب البرتغالي خلال الفترة القادمة وتابع هذا المصدر : “مورينيو ليس في عجلة من أمره بشأن تدريب أي نادٍ ، هو الآن يشعر بالارتياح وسيسعده الانتظار حتى نهاية الموسم إذا لزم الأمر”.

وكانت صحيفة “ذا صن” البريطانية قد أكدت في تقرير نشر أمس الأربعاء أن نادي ريال مدريد بدأ عملية التفاوض مع جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق بهدف التعاقد معه خلال الفترة القادمة.

​وأشارت الصحيفة أن مسؤول في فريق العاصمة الإسبانية تواصل مع رجل الأعمال خورخي مينديز وكيل أعمال مورينيو ، حيث جرى التفاوض على عودته إلى ملعب سانتياجو برنابيو ومعرفة الشروط التي يريدها.

#مورينيو #ريال مدريد

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