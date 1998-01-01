  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النائب العام يفتتح مبنى نيابة أحداث قلقيلية

الخميس 10 يناير 2019 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

افتتح النائب العام المستشار د. أحمد براك إلى جانب محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة، مدير مشروع جيساب كينت مور ،اليوم الخميس، مبنى نيابة أحداث قلقيلية.

جاء ذلك كخطوة أولى نحو حماية الأحداث في فلسطين، وجاء الافتتاح بحضور عدد من السادة القضاة، وأعضاء النيابة العامة، وضباط من الشرطة ومدراء الأجهزة الأمنية، ومدراء المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني، وممثلين عن من مشروع دعم قطاع العدالة جيساب.

وأكد النائب العام في كلمة الافتتاح على أهمية التخصص في عمل النيابة العامة بإنشاء نيابة خاصة بحماية الأحداث في فلسطين، وأن ذلك جاء ترسيخا وإعمالا لإرادة المشرع الفلسطيني بما ورد في قانون حماية الأحداث بان يكون هناك أماكن خاصة بتواجد الأطفال وعدم احتكاكهم مع البالغين ومع العامة، وعدم الوصول إليهم والظروف المحيطة بهم وأي بيانات عنهم حفاظا على خصوصية قضاياهم، وهذا ينسجم مع اتفاقية حقوق الطفل، وكذلك تجسيدا لإرادة النيابة العامة بإيجاد هذا المبنى المستقل، حيث بذلت النيابة جهود كثيرة في تحقيق هذا الانجاز بافتتاح مبنى خاص بالأحداث في محافظة قلقيلية، وان النيابة حريصة كل الحرص على ضمان حقوق الإنسان وصون الحريات، مقدما شكره لمشروع دعم قطاع العدالة على هذا الانجاز بافتتاح مبنى خاص بنيابة حماية الأحداث.

فيما أشاد اللواء رافع رواجبة بجهود النيابة العامة وعملها الدائم في موائمة مباني النيابة العامة لتكون بيئة آمنة للأطفال حفاظا على خصوصيتهم وصون حقوقهم، مؤكداً على ضرورة التكاتف ومضاعفة الجهود في سبيل خدمة المواطن الفلسطيني.

من جانبه، أكد كينت على أهمية هذا المبنى كونه يثير اهتمام الداعمين مؤكداً على إصرار النيابة العامة على احترام وحماية الأحداث وتوفير كافة الإمكانيات لأعضاء نيابة الأحداث للعمل في بيئة آمنة للأطفال والتعامل معهم كضحايا.

وفي الختام قدم رئيس نيابة الأحداث ثائر خليل شرحاً مفصلاً عن إدارة المبنى وكيفية ممارسة التحقيق داخله والإجراءات المتبعة بما يحمي الأحداث ويراعى الخصوصية والسرية، وضرورة إبعاد الأحداث عن العامة من المواطنين والمراجعين والمتهمين البالغين، مشيراً إلى أنه تم استحداث وسائل الكترونية جديدة في التعامل مع الأحداث وفق القانون، وأن هذا المبنى من ناحية أنه يجعل الحدث يسير بكافة الإجراءات منذ اللحظة الأولى حتى انتهاء إجراءات المحاكمة بمعزل عن المتهمين البالغين من حيث الغرف والممرات وغرفة الانتظار وغرفة التحقيق، وكذلك تم توفير غرفة لشرطة الأحداث، ويساندهم في العمل كادر إداري من نيابة الأحداث.

#النائب العام

أخبار ذات صلة

اسعاف- ارشيفية

اصابة موقوف ألقي بنفسه من مبنى نيابة شمال غزة

النائب العام بغزة: الشرطة العسكرية لن تتدخل في قضايا المال العام وتحيل كافة القضايا للنيابة

النائب العام الجديد في غزة

من هو النائب العام الجديد في غزة ؟

-النائب العام يصل غزة

في زيارة الاولى من نوعها.. النائب العام يصل غزة

غزة: النائب العام يحظر نشر أية تفاصيل تتعلق بقضية اغتيال فقهاء

اعدام -ارشيفية

غزة: النائب العام يعلن تنفيذ أحكام إعدام بحق عدد من العملاء خلال أيام

الأكثر قراءة اليوم

عضو جديد ينضم لحزب "غانتس".. ماذا قال في تصريحات مثيرة عن غزة وحماس ؟

فيديو : هكذا حدثت عملية السطو المسلح اليوم على البنك الأهلي قضاء بيت لحم

ابو عبيدة يوجه رسالة لأهل الضفة الغربية

الباونات الحارقة تعود مجددا ..اندلاع عدة حرائق في مستوطنات غلاف غزة

وفد من الجهاد والجبهتين يزور قيادة حركة فتح في غزة

دبلوماسي سعودي يتمنى لو سحب التايلانديون هاتف رهف!!

الأجهزة الأمنية تفرج عن الناشطة سهى جبارة

الأخبار الرئيسية

الوفد الامني المصري

صور: الوفد الامني المصري يصل قطاع غزة عبر "ايرز" وهذا ما سيبحثه ..

القواسمي لـ"سما : فتح موحدة وينفي وجود خلافات بين الحركة وقيادتها في غزة

أبو مرزوق يعلن تأجيل زيارة هنية إلى موسكو

الاحتلال يطلق سراح 4 مستوطنين مشتبهين بقتل الشهيدة عائشة رابي

وفد دبلوماسي اوروبي يبحث مع قيادة حماس في غزة التهدئة وأزمة معبر رفح