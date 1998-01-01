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محكمة مصرية تقضي ببراءة مرشد الإخوان وقيادات بالجماعة

الخميس 10 يناير 2019 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة مصرية تقضي ببراءة مرشد الإخوان وقيادات بالجماعة



القاهرة / وكالات /

أصدرت محكمة مصرية أول حكم براءة بحق مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وعدد من قيادات الجماعة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة".

ووفقا لصحيفة الأهرام (الحكومية )، قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، ببراءة مرشد جماعة الإخوان و6 آخرين من قيادات الجماعة في أحداث مسجد الاستقامة.


وكانت محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من المرشد العام للجماعة، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي والحسيني عنتر وعصام رجب ومحمد جمعة وباسم عودة، ونقض الحكم والإعادة، وعدم جواز الطعن المقدم من عصام العريان في القضية.

ووجهت النيابة للمعتقلين منذ العام 2013، تهم القتل العمد، والشروع في القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.

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