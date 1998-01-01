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رئيس سلطة المياه يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة الأقصى

الخميس 10 يناير 2019 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

وقع رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع رئيس جامعة الاقصى كمال الشرافي لتمويل إقامة وحدة لتحلية المياه في الجامعة.

وأوضح غنيم خلال اللقاء أن هذه الوحدة تعمل بقدرة انتاجية تصل إلى 50 متر مكعب يوميا، وتستخدم لغرض استفادة الطلبة والعالمية في الجامعة التي تعاني من مشاكل ملوحة المياه وتلوثها.

وأضاف إن التكلفة المالية للوحدة بلغت 31 ألف دولار بتمويل من مؤسسة هيومن بيل البريطانية، حيث عملت سلطة المياه على تجهيز العطاءات الفنية وبدأت بتنفيذ اعمال المشروع نهاية شهر آب من العام الماضي، ليتم الانتهاء بشكل كامل من كافة الأعمال المطلوبة نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي، ليتمكن ما يزيد عن 27 ألف طالب من الاستفادة من خدمة محطة التحلية.

يشار إلى أن سلطة المياه وضمن خططتها التطويرية تسعى الى تحسين خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين في قطاع غزة وتماشيا مع تحسين نوعية المياه المستخدمة من قبل المواطنين.

#سلطة المياه #جامعة الأقصى

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