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الرجوب وسفير الأردن يبحثان آخر التطورات

الخميس 10 يناير 2019 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

التقى اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم في مدينة رام الله، رئيس مكتب التمثيل الأردني في فلسطين السفير محمد ابو وندي.

وأشاد الرجوب بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين ودور الأردن ملكا وحكومة وشعبا في الدفاع عن القضية الفلسطينية والمقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وعن حقوق الشعب غير القابلة التصرف في كافة المحافل الدولية، على أهمية التعاون والتنسيق الدائم بين البلدين في شتى المجالات.

واستعرض الرجوب آخر التطورات على الساحة السياسية الفلسطينية، خاصة بعد مواقف الإدارة الامريكية المعادية لحقوق شعبنا الفلسطيني، وفي مقدمتها المساس بالمكانة التاريخية لمدينة القدس، والتنكر لكافة القرارات والمعاهدات والمواثيق الدولية، إضافة إلى سعي الإدارة الامريكية الحثيث لوقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وما يترتب على هذا الموقف العدائي من استهداف مباشر لملايين اللاجئين الفلسطينيين لاسيما في فلسطين والأردن وفي كافة مناطق تواجدهم حول العالم.

وفي هذا السياق، أشاد الرجوب بالدور الهام الذي لعبته المملكة في التصدي لمحاولات شطب الأونروا، والجهود الكبيرة التي قام بها الملك عبد الله في توفير الدعم المطلوب لمواصلة عمل الوكالة بعد قطع الإدارة الامريكية الأموال والمساعدات التي كانت تقدمها.

بدوره، أكد السفير ابو وندي عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين والقيادتين، وحرص المملكة على تطويرها في كافة المجالات.

وشدد أبو وندي على استمرار الدعم الذي تقدمه المملكة لفلسطين وقضيتها على كافة الصعد، وذلك تنفيذا لتوجيهات الملك عبد الله الثاني وتعليماته الواضحة بخصوص دعم القضية الفلسطينية.

#جبريل الرجوب

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