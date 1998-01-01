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عاصم البرغوثي يخضع لتحقيقٍ قاسٍ في "المسكوبية"

الخميس 10 يناير 2019 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
عاصم البرغوثي يخضع لتحقيقٍ قاسٍ في "المسكوبية"



رام الله / سما /

قال نادي الأسير اليوم الخميس، إن المعتقل عاصم البرغوثي (33 عامًا) من بلدة كوبر، يتعرض لتحقيقٍ قاسٍ ومكثف في زنازين معتقل "المسكوبية".

وبين المحامي مأمون الحشيم أن التحقيق يتواصل مع الأسير البرغوثي لأكثر من (20) ساعة في اليوم، يرافق ذلك حرمانه من النوم كما اتضح من خلال جلسة التمديد التي عقدت له اليوم، لافتًا إلى أن المحكمة العسكرية في "المسكوبية" مددت اعتقاله لـ(12) يومًا لاستكمال التحقيق معه، وجددت أمر منعه من لقاء المحامي.

كما ومددت المحكمة اعتقال شقيقه محمد البالغ من العمر (17 عامًا) لمدة خمسة أيام للتحقيق، علمًا أن والدهم الأسير عمر البرغوثي (66 عامًا)، وشقيقهم الثالث عاصف ما يزالان رهن الاعتقال منذ استشهاد شقيقهم الرابع صالح البرغوثي في تاريخ الثاني عشر من ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت عن اعتقال عاصم قبل يومين من بلدة أبو شخيدم.

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