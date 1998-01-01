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خبر : الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة 138

الخميس 10 يناير 2019 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة 138



النقب / سما /

هدمت آليات وجرافات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، مساكن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف الاسرائيلي في النقب، للمرة الـ138.

وأفاد أهالي قرية العراقيب، أن الشرطة الاسرائيلية اقتحمت القرية بقوات معززة ، كما قامت بحماية الجرافات والآليات التي هدمت الخيام والمساكن المصنوعة من الصفيح.

وأكد أهالي القرية تمسكهم بأرضهم ، مشددين على البقاء في قريتهم وإعادة بناء الخيام التي هدمتها سلطات الاحتلال بالتزامن مع بناء 4 وحدات استيطانية جديدة بالنقب.

كما تواصل السلطات الاحتلال، مخططها هدم عشرات القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، وتشريد سكانها سعيا منها لمصادرة أراضيهم التي تقدر مساحتها بمئات آلاف الدونمات، وذلك ضمن مخطط تهويد النقب وفق ما أورده موقع عرب48.

الجديربالذكر أن  صحراء النقب يعيش فيها نحو 240 ألف عربي فلسطيني، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات سكنية بعضها مقام منذ مئات السنين.

ولا تعترف المؤسسة الإسرائيلية بملكيتهم لأراضي تلك القرى والتجمعات، وترفض تزويدها بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، وتحاول بكل الطرق والأساليب دفع العرب الفلسطينيين إلى اليأس والإحباط من أجل الاقتلاع والتهجير مثلما يحدث في قرى العراقيب والزرنوق (أبو قويدر) وأم الحيران.

#الاحتلال #قرية العراقيب

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