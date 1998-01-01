الأتيرة تبحث مع وزير البيئة الأردني تعزيز العمل البيئي المشترك

رام الله / سما /

بحثت رئيس سلطة جودة البيئة عدالة الاتيرة، مع وزير البيئة الأردني إبراهيم الشحاحدة، أوجه تعزيز العلاقات والعمل بين البلدين في مجالات البيئة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بينهما، على هامش أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، والمخصصة للتحضير للدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة التي يستضيفها الأردن.

وأعربت الأتيرة عن شكرها للأردن على استضافتها الدورة الاستثنائية، مؤكدة عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والأردني.

بدوره أكد الشحاحدة أهمية العلاقة التاريخية والمصير والتعاون المشترك بين البلدين، مشيرا إلى أن القدس هي البوصلة الموحدة للبلدين.

واتفق الطرفان على البدء قريبا في تدريب طواقم من شرطة البيئة الفلسطينية، التي تم استحداثها مؤخرا ضمن شرطة السياحة والآثار والبيئة في فلسطين.