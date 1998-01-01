  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اللواء أبو بكر: إرادة الأسرى تغلبت على كل إجراءات الاحتلال للنيل من عزيمتهم وقتل طموحهم

الخميس 10 يناير 2019 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، أن إرادة الأسرى تغلبت على كل إجراءات الاحتلال للنيل من عزيمتهم وقتل طموحاتهم، من خلال العقوبات المقننة التي تُفرض عليهم، والتي شملت كل مجالات حياتهم وعلى رأسها محاربة المسيرة التعليمية للأسرى من خلال وضع المعوقات ومصادرة الكتب والمراجع وأدوات القرطاسية وحرمانهم من اتمام تعليمهم والتحاقهم بالجامعات.

جاء ذلك خلال حفل تسليم اللواء أبو بكر ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية في جامعة النجاح الوطنية الدكتور محمد العملة شهادة الحقوق لذوي الأسير عزمي نفاع، من محافظة جنين والمعتقل منذ عام 2015، والمحكوم بعشرين عاماً وموجود حالياً في سجن الجلبوع، والذي أكمل دارسته في الحقوق من خلف القضبان.

وعبر اللواء أبو بكر عن فخره بالأسير نفاع، وقدم له ولذويه التهاني بمناسبة التخرج، وتمنى له الإفراج العاجل، وأن يُكمل طموحه في إكمال دراسته العليا، وأن يكون في المكان الذي عمل من أجله، وتمناه بعيد عن قيود الاحتلال وأدواته البشعة.

وأشار اللواء أبو بكر إلى أن هناك العشرات والمئات من الأسرى والأسرى المحررين الذي قهروا المحتل بدراستهم وتخرجهم من الجامعات، واليوم السجون تعج بالحالات المشرفة من الأسرى الذين يُكملون تعليمهم في درجتي البكالوريوس والماجستير من داخل غرفهم وزنازينهم في سجون الظلام.

من جانبه أشاد الدكتور العملة بالأسرى والمحررين الملتحقين بجامعة النجاح الوطنية، مؤكداً أن عزمي حالة فخر للجامعة وأبنائها، وحافظ على ذلك الاجتهاد الذي كان يُقدمه قبل اعتقاله، وأكمل ما تبقى عليه من متطلبات تخصصه، وها هو اليوم يتخرج من الجامعة، ونُسلم ذويه شهادته التي من حقهم أن يتفاخروا بها.

وأعرب العملة عن استعداد الجامعة لكل أشكال التعاون مع الهيئة في سبيل تذليل كل الصعوبات والعقبات التي تقف أمام إرادة أسرانا ومحررينا وطموحاتهم في إكمال مسيرتهم التعليمية.

وفي ختام الحفل الذي نُظم في قاعة الاجتماعات الرئيسية لرئيس الجامعة، سلم اللواء أبو بكر والدكتور العملة شهادة البكالوريوس في الحقوق لوالد الأسير نفاع وذويه، وتم التقاط الصور التذكارية، كما قامت عائلة الأسير نفاع بتكريم الهيئة والجامعة والقائمين على متابعة المسيرة التعليمية فيهما.

يشار الى أنه تم تسليم ذوي الأسير نفاع شهادة نجلهم بحضور عضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال حويل وأمين سر حركة فتح في نابلس جهاد رمضان، ووفد من الهيئة وعمداء جامعة النجاح وأساتذة القانون فيها وأسرى محررين.

#اللواء أبو بكر

أخبار ذات صلة

افراد القوة الخاصة الاسرائيلية

هكذا تغلبت حماس على الرقابة الإسرائيلية ونشرت صور أفراد القوة الخاصة داخل إسرائيل

j

موقع أمني يحذر من صفحات مشبوهة تبث أخبارا مفبركة للنيل من المقاومة

عملاء -ارشيفية

داخلية غزة: إجراءات مشددة ضد عملاء الاحتلال في الساعات والأيام القادمة

اللواء يوسف الشرقاوي - ارشيف

الاحتلال يعتقل اللواء يوسف الشرقاوي على مدخل العيزرية بالقدس

الرئيس عباس

تل ابيب: أبو مازن معني بإحراق الأرض" ويتحمل المسؤولية عن الغضب من إجراءات الاحتلال

شاهد ..اللواء ابو نعيم :الاحتلال وراء محاولة اغتيالي وقطار المصالحة انطلق ولن يعيقه احد

الأكثر قراءة اليوم

عضو جديد ينضم لحزب "غانتس".. ماذا قال في تصريحات مثيرة عن غزة وحماس ؟

فيديو : هكذا حدثت عملية السطو المسلح اليوم على البنك الأهلي قضاء بيت لحم

ابو عبيدة يوجه رسالة لأهل الضفة الغربية

الباونات الحارقة تعود مجددا ..اندلاع عدة حرائق في مستوطنات غلاف غزة

وفد من الجهاد والجبهتين يزور قيادة حركة فتح في غزة

دبلوماسي سعودي يتمنى لو سحب التايلانديون هاتف رهف!!

الأجهزة الأمنية تفرج عن الناشطة سهى جبارة

الأخبار الرئيسية

القواسمي لـ"سما : فتح موحدة وينفي وجود خلافات بين الحركة وقيادتها في غزة

أبو مرزوق يعلن تأجيل زيارة هنية إلى موسكو

الاحتلال يطلق سراح 4 مستوطنين مشتبهين بقتل الشهيدة عائشة رابي

الوفد الامني المصري

الوفد الامني المصري يصل قطاع غزة وهذا ما سيبحثه ..

وفد دبلوماسي اوروبي يبحث مع قيادة حماس في غزة التهدئة وأزمة معبر رفح