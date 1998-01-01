القواسمي لـ"سما : فتح موحدة وينفي وجود خلافات بين الحركة وقيادتها في غزة

رام الله / سما /

اكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح اسامة القواسمي ان حركة فتح موحدة في كافه ارجاء الوطن .

ونفى القواسمي في تصريحات لـ"سما" الانباء التي تحدثت عن وجود خلافات بين الحركة وقيادتها في غزة مشددا على وحدة الحركة في شطري الوطن الضفة وغزة

وعزا القواسمي نشر تلك الاشاعات لخلق البلبة وبث السموم ومحاولة شق الصف الفتحاوي الموحد مؤكدا على ان الحركة عصية على تلك المحاولات " الخبيثة"



وأكد القواسمي أن الكثيرين من أذناب الاحتلال والعملاء على كافة أشكالهم والوانهم يتمنون أن يروا فتح منقسمة ومفتته ، وهذا حلم.

وشدد على أن حركة فتح بكافة عناصرها وأطرها تقف صفا واحدا خلف اللجنة المركزية بكافة أعضاءها وعلى رأسهم القائد العام الرئيس محمود عباس