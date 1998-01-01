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الاعرج يطلع على احتياجات الهيئات المحلية في نابلس

الخميس 10 يناير 2019 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

اطلع وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، على احتياجات عدد من الهيئات المحلية في محافظة نابلس، من المشاريع التنموية التطويرية، بالإضافة إلى أبرز الانجازات، ومتابعاتهم اليومية مع المواطنين، والمؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة اليوم الخميس، مع رؤساء الهيئات المحلية لكل من (عورتا، ومجدل بني فاضل، وسالم، وعزموط)، بحضور الوكيل المساعد لشؤون المديريات عبد الكريم سدر، والوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية عمر سمحة، ومدير عام المشاريع المهندس عمر شرقية، ومدير عام حكم محلي نابلس خالد اشتية.

واستعرض رؤساء المجالس أبرز الاحتياجات من المشاريع والتي تمثلت بضرورة العمل على إعادة تأهيل وتعبيد طرق داخلية، وتأهيل شبكات مياه، واستكمال بناء مدارس، وإضافة غرف صفية، وصيانة وتأهيل مدارس اخرى، بالإضافة إلى المساعدة في توفير عدادات دفع مسبق للكهرباء، وتأهيل مداخل شوارع رئيسة ورابطة، وبناء حدائق عامة وغيرها من الاحتياجات الملحة للتنفيذ.

بدوره، أكد الأعرج إيلاء الوزارة أهمية بالغة للهيئات المحلية، وتعمل جاهدة على توفير كافة أشكال الدعم والمساعدة لتنفيذ وإقامة العديد من المشاريع التطويرية خلال العام الحالي.

وشدد الأعرج على ضرورة متابعة المجالس لعمليات البناء، وتشديد الرقابة ومنع التعديات على الممتلكات العامة، والتأكد من تراخيص البناء، لضبط عمليات البناء.

وأوعز الأعرج للإدارة العامة للمشاريع ولطواقم المديرية بمتابعة كافة الاحيتاجات وترتيب الأولويات من حيث التنفيذ والعمل على تلبيتها ضمن الإمكانات المتاحة.

#حسين الاعرج

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