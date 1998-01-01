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جوارديولا: السيتي لا يملك الكثير من الألقاب في المتحف

الخميس 10 يناير 2019 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا: السيتي لا يملك الكثير من الألقاب في المتحف



وكالات / سما /

أكد بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، أن الفريق السماوي لا يملك الكثير من الألقاب في متحفه، الأمر الذي يجعله مضطراً لاقتناص كافة الفرص الممكنة عن طريق الانتصار في النهائيات التي يبلغها السكاي بلوز.

وبات مانشستر سيتي قريباً من التأهل إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وذلك بعد فوزه على بريتون ألبيون بتسعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأربعاء، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية عقب المباراة: “نايجل كلاف مدرب رائع، والده علمه بعض الحيل، إنه لشرف لي أن ألعب ضد هذا الفريق، بالطبع يجب علينا أن نلعب مباراة الإياب لأننا لم نتأهل بعد”.

وتابع: “أريد تهنئة بورتون على وصولهم لهذه المرحلة من المسابقة، إنهم يستحقون المدح، نحن لا نملك العديد من الألقاب في متحف النادي، لذا في كل مرة نصل للنهائي يجب علينا تحقيقه”.

واختتم جوارديولا تصريحاته بالحديث عن المهاجم جابرييل جيسون الذي سجل سوبر هاتريك في المباراة، بقوله: “المهاجم يحتاج إلى الأهداف، جابرييل أتيحت له فرص في المباراة الماضية واليوم أيضاً وسجل، سيكون الأمر جيد له وللفريق”.

#جوارديولا #مانشستر سيتي

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