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إنتر ميلان يفرض غرامة مالية كبيرة على إيكاردي

الخميس 10 يناير 2019 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنتر ميلان يفرض غرامة مالية كبيرة على إيكاردي



وكالات / سما /

وبحسب ما ورد قام إنتر ميلانو بتغريم قائد الفريق ماورو إيكاردي 100 ألف يورو بسبب تأخره عن التدريبات، حيث ينمو التوتر حول تجديد عقده.

ووفقًا لـ “سكاي سبورت إيطاليا” ، فقد تم فرض الغرامة المالية الكبيرة كعقوبة على التأخير حيث استأنف الفريق التدريب بعد العطلة الشتوية.

وهو ثاني لاعب يتم تغريمه بعد رادجا ناينجولان في الشهر الماضي، حيث تم تجميد البلجيكي في المباراة الكبيرة مع نابولي بسبب تأخره المتكرر.

وتأتي هذه العقوبة في نفس اليوم الذي أبلغت فيه زوجته ووكيلة أعماله واندا بأنهم “بعيدون جدًا” عن الموافقة على عقد جديد مع إنتر.

“نحن بعيدون عن التوصل إلى اتفاق. الأرقام التي يتم التحدث عنها في إيطاليا ليست صحيحة ولم نتلق عرضًا مقنعًا من إنتر بعد. لن أنكر أننا يمكن أن نتوصل إلى اتفاق ، لكننا الآن متباعدون جدًا. ليس من المنطقي تجديد عقد ماورو بنفس الراتب الذي يكسبه حاليًا.”

“نعتقد أن ماورو يستحق أكثر من ذلك. هناك بعض الأندية المهمة للغاية التي تهتم بالتعاقد معه. على سبيل المثال ، يوجد أكبر ناديين في إسبانيا ، حيث نمتلك علاقات ممتازة ، بالإضافة إلى فريق إنجليزي وفرنسي.”

#إنتر ميلان #إيكاردي

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