  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ترجيحات بعقد جلسة استماع قضائية لنتنياهو نهاية شباط

الخميس 10 يناير 2019 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترجيحات بعقد جلسة استماع قضائية لنتنياهو نهاية شباط



القدس المحتلة / سما /

 رجح مسؤول كبير في مكتب المدعي العام الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن يتم اتخاذ قرار بعقد جلسة استماع قضائية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نهاية شهر فبراير/ شباط المقبل.

ونقل موقع صحيفة معاريف عن المسؤول قوله، أن المدعي العام والفريق القانوني يدققان في آلاف الوثائق بقضية نتنياهو من أجل اتخاذ قرار ضده في أقرب وقت ممكن.

ويشير الموقع إلى أن القرار سيتخذ في 20 فبراير/ شباط قبل يوم واحد من تقديم القوائم النهائية من قبل الأحزاب الإسرائيلية للانتخابات المقبلة.

ويبدو أن المدعي العام مهتم بالسماح للأطراف المختلفة والمرشحين بمعرفة الوضع القانوني لنتنياهو قبل إغلاق القوائم، وذلك من أجل تمكين المرشحين من اتخاذ قرار مستنير حول كيفية التعامل معه.

أخبار ذات صلة

15 نائبا من كتلة فتح يطالبون بعقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي

ترجيحات بفتح معبر رفح بداية الأسبوع المقبل

شهداء النفق

استئناف البحث عن مفقودين داخل نفق المقاومة و ترجيحات باستشهادهم

حماس- ارشيف

﻿ترجيحات إسرائيلية: 2018 عام نضوج مفاجأة حماس الجديدة

فصائل فلسطينية- ارشيف

الفصائل تؤكد رفضها للقرارات الأمريكية وتطالب بعقد إجتماع لمناقشة تداعياتها

عباس

الرئيس محمود عباس ُيلمح بعقد "صفقة سلام تاريخية بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الأكثر قراءة اليوم

عضو جديد ينضم لحزب "غانتس".. ماذا قال في تصريحات مثيرة عن غزة وحماس ؟

فيديو : هكذا حدثت عملية السطو المسلح اليوم على البنك الأهلي قضاء بيت لحم

ابو عبيدة يوجه رسالة لأهل الضفة الغربية

الباونات الحارقة تعود مجددا ..اندلاع عدة حرائق في مستوطنات غلاف غزة

وفد من الجهاد والجبهتين يزور قيادة حركة فتح في غزة

دبلوماسي سعودي يتمنى لو سحب التايلانديون هاتف رهف!!

الأجهزة الأمنية تفرج عن الناشطة سهى جبارة

الأخبار الرئيسية

القواسمي لـ"سما : فتح موحدة وينفي وجود خلافات بين الحركة وقيادتها في غزة

أبو مرزوق يعلن تأجيل زيارة هنية إلى موسكو

الاحتلال يطلق سراح 4 مستوطنين مشتبهين بقتل الشهيدة عائشة رابي

الوفد الامني المصري

الوفد الامني المصري يصل قطاع غزة وهذا ما سيبحثه ..

وفد دبلوماسي اوروبي يبحث مع قيادة حماس في غزة التهدئة وأزمة معبر رفح