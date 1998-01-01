أبو مرزوق يعلن تأجيل زيارة هنية إلى موسكو

غزة / سما /

أعلن موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الخميس، عن تأجيل زيارة اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، إلى العاصمة الروسية موسكو.

وأوضح أبو مرزوق في تغريدة له عبر تويتر أن سبب تأجيل الزيارة لوقت آخر، لانشغال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. مشيرًا إلى حرص روسيا على إتمامها.

وأشار إلى أن اتصالًا هاتفيًا جرى بينه وبين ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي تطرق خلاله لتطورات القضية الفلسطينية ومواقف روسيا الداعمة لها.

lمن جانبه أعلن السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، عن إرجاء زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية إلى موسكو لفترة غير محددة، وفق ما نقلته وكالة إنتر فاكس.

يتبع..