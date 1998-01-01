اعتقال ضابط اسرائيلي وجنوده الاربعة في لواء الضفة الغربية

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية، اليوم الخميس، أن الشرطة العسكرية الاسرائيلية، اعتقلت يوم أمس الاربعاء ضابط و أربعة جنود من لواء الضفة الغربية ، اثر اعتدائهم على شابين فلسطينيين بالضرب عقب اعتقالهما.

واوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الضابط وجنوده الأربعة التابعين للواء الضفة الغربية ، قاموا بضرب الشابين الفلسطينيين، بعد أن تم اعتقالهما والسيطرة عليهما

وذكرت "هآرتس"، أنه سيتم عرض الضابط وجنوده الاربعة ، على المحكمة العسكرية في حيفا اليوم، وذلك لتمديد فترة اعتقالهم على ذمة التحقيق، وفق ما أورده موقع عكا للشؤون الاسرائيلية.

ولفتت صحيفة "هآرتس"، إلى تزايد ظاهرة اعتداء جنود الاحتلال، على الاسرى الفلسطينيين، بعد الاعتقال في المواقع التابعة للجيش الاسرائيلي بالضفة الغربية.