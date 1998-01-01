أفضل 5 قمصان رجالي

وكالات / سما /

الكثير من الرجال يعانون كثيراً قبل الحصول على القميص الرجالي الذي يناسبهم، خصوصاً في يومنا هذا، والذي يمتلئ بمئات الموديلات الحديثة المختلفة، فالرجل الأنيق يحرص دائماً على انتقاء القميص الذي يواكب الموضة ويكون مناسباً له وللمكان الذي يذهب إليه خصوصاً مكان العمل، ودائماً ما يرغب في التجديد محاولاً الوصول إلى ما يشبع رغباته المتطورة دائماً في الأناقة والجمال.

يرتدي الرجال آلاف الأشكال المختلفة من القمصان والتي تتنوع في أشكالها وألوانها وحتى قصاتها، حيث إن كل رجل يميل إلى تشكيلة مختلفة في المظهر، ولهذا السبب نجد أن السوق يمتلئ بآلاف الأشكال من القمصان؛ ليلبي كافة الأذواق ويرضيها بالمئات من التشكيلات والألوان الجذابة التي تناسب كل ذوق، فاختيار القميص المناسب هو دليل على أناقة الرجل، لذلك عزيزي القارئ سنذكر لكم في المقال التالي أفضل خمسة قمصان رجالية يجب على كل رجل محاولة اقتنائها وارتدائها:

قميص أوفيس شيرت

قميص المكتب من القمصان الرائعة والمريحة، وهو مصنوع من أقمشة القطن والتويل، وهو اختيار رائع لبداية يوم عمل مميزة، حيث لا يحتم عليك هذا القميص ارتداء ربطة العنق معه بل تستطيع لبسه لطلة البيزنيس كاجوال.

قمصان A.P.C. Biarritz

تجمع هذه القمصان بين الكلاسيكية والعصرية، كما تتمتع بالشكل الأنيق والمتميز الذي يغريك عند النظر إليه للمرة الأولى، هذا بالإضافة إلى قماش القطن الفرنسي والذي يوجد عليه طباعات مناسبة لكل الأعمار.

قمصان الدنيم

كانت ولا زالت قمصان الدنيم من القمصان الرائعة والتي يحبها الكثيرون ويفضلونها، وعلى ما يبدو فإن هذه القمصان ستبقى موضتها طويلاً، ويفضل لبسها مع السروال الأنيق.

قمصان Hentsch Man Printed

من أكثر القمصان التي يحبها الرجال، وهي من أفضل ماركات القمصان التي تتميز بالفخامة والقماش المتميز الذي يشعرك براحة طوال اليوم، وهو قماش البولين، أما تصميم القميص فهو المفضل عند الكثير من الرجال، كما أن الطباعة عليه تغلب عليها أشكال أوراق الأزهار.

قمصان Uniqlo Geometric Printed

هذه الماركة للقمصان ترضي جميع الأذواق فهي قمصان أنيقة تجمع بين الأناقة والكلاسيكية والعصرية، وتصميماتها مميزة جداً.