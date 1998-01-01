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صورة.. "معتز" يصدم الجميع بصوره الجديدة

الخميس 10 يناير 2019 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. "معتز" يصدم الجميع بصوره الجديدة



وكالات / سما /

شارك الممثل السوري وائل شرف، متابعيه على "إنستغرام" بمجموعة صور فاجأت الجميع. 

وفي التفاصيل أنّ شرف، المشهور بشخصية "معتز" في مسلسل "باب الحارة"، ظهر بإطلالة مختلفة.

وعلّق شرف على الصور بالقول: "صباح الخير يا حبايب، الصورة مبارح أول مشهد تصوير في مسلسل "ورد أسود"، إخراج المبدع سمير حسين وتأليف الصديق جورج عربجي".

وأضاف: "بتمنى تتابعونا برمضان وقريباً جداً رح زودكم بكافة المعلومات. ناطر استفساراتكم".

وحازت الصورة أكثر من 34 ألف إعجاب وأعرب عدد كبير من المتابعين عن دهشتهم بسبب هذا التغيير وعدم قدرتهم على التعرف إليه للوهلة الأولى، حيث بدا حليق رأس وكما لو أنه فقد الوزن. 

يشار إلى أن شرف شارك مؤخراً في الفيلم السينمائي "نقاب الروح". 

#معتز
معتز1

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