هل بدأ حسين الجسمي باستعادة وزنه الذي خسره؟

وكالات / سما /

شكلت مشاركة الفنان حسين الجسمي في حفل افتتاح بطولة كأس آسيا لعام 2019 مادة دسمة للتعليق، بعد ظهوره في الملعب الضخم امام الالاف من الجمهور بالجلباب الابيض والعقال.

ولفت الجسمي الانظار بسبب تغير شكله بعد استعادته لبعض من الوزن الذي فقده قبل سنوات، لافتين الى ان وجهه بات يشبه الى حد كبير ملامحه السابقة والتي اشتهر بها قبل خضوعه للجراحة ومفاجأة الجميع بخسارة اكثر من 60 كيلو من وزنه الزائد.

وقدم الجسمي مع عيضة المنهالي والفنانة بلقيس اوبريت بعنوان "زانها الزايد"، وكان الجميع في غابة الاستغراب بسبب شكله الجديد الذي نال اعجاب الالاف من محبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا صوره ومقاطع فيديو له من الحفل وتغزلوا بوسامته، لافتين الى ان زيادة وزنه الحالية اكسبته وسامة اضافية.