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فتاتان تقتلان أمهما بطريقة بشعة.. والبداية سحب "الهواتف"

الخميس 10 يناير 2019 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتاتان تقتلان أمهما بطريقة بشعة.. والبداية سحب "الهواتف"



وكالات / سما /

ارتكبت فتاتان أميركيتان جريمة بشعة بحق والدتهما البالغة من العمر 32 عاما، التي عثر عليها غارقة في دمائها بعد أن تعرضت لعدة طعنات وطلقات نارية من بنتيها.

وقالت الشرطة الأميركية في ولاية مسيسيبي بالولايات المتحدة إن الفتاتين البالغتين من العمر 12 و14 عاما أقدمتا على فعلتهما بعد شجار مع والدتها، وقع بعد محاولتهما دهسها بسيارة قبل أيام من طعنها وقتلها.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، أن الشرطة عثرت على جثة الأم، وتدعى إيريكا هول، الجمعة الماضي، وكانت غارقة في الدم بعد تعرضها لطعنات عدة بالسكين ونيران البنادق.

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن الأم لجأت إلى معاقبة بنتيها بعد محاولتهما دهسها بسيارة، وهو ما أشعل شجارا بينهما تحول على ما يبدو إلى عراك، أفضى في نهاية المطاف إلى قتل الأم بهذه الطريقة البشعة.

 وقال جيران القتيلة إنها صادرت الهواتف المحمولة لبنتيها قبل وقوع الجريمة بأيام، لكنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا هو العقاب الذي أدى إلى الانتقام منها بهذه الطريقة القاتلة.

واعتقلت الشرطة الفتاتين على ذمة التحقيق. وقال المحققون إنهم ينظرون في توجيه تهمة القتل إلى الفتاتين. وأكدت قاضية أن الفتاة الأكبر راشدة ويمكن توجيه الاتهام إليها.

وتعكف السلطات حاليا على إجراء تقييم عقلي للفتاتين، وسط حزن شديد يخيم على عائلة الأم القتيلة التي لا تزال تعيش تحت تأثير الصدمة.

 
 
 
 
#فتاتان #الهواتف

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