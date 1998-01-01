  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية تدين الصمت الدولي ازاء مظاهر الفصل العنصري

الخميس 10 يناير 2019 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

ادانت وزراة الخارجية والمغتربين جرائم الاحتلال وفي مقدمتها نظام الفصل العنصري والجرائم البشعة الناتجة عنه، معبرة عن صدمتها من الصمت القبوري الدولي ازاء مظاهر الفصل العنصري في فلسطين.

واكدت الوزراة على استغرابها من اللامبالاة الدولية والوهن والتقاعس الدولي اتجاه مئات القرارات الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين التي بقيت حبراً على ورق وحبيسة الأدراج دون تنفيذ، ليدفع الشعب من أرضه وحياته ومستقبل أجياله أثمان باهظة ليس فقط بسبب استمرار الاحتلال والاستيطان والجرائم المرافقة لهما، وانما أيضاً بسبب سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الصراعات المختلفة.

واكدت الوزارة أنه من العار على المجتمع الدولي أن يكون شاهداً متواطئاً على تأسيس وتعميق نظام الفصل العنصري الأبرتهايد في فلسطين المحتلة دون أن يحرك ساكناً.

واضافت على مرآى ومسمع من العالم أجمع واستناداً الى قوة الاحتلال وعنجهيته تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي تقويض أية فرصة لتوصل الى حلول سياسية للصراع، وتفشل بشكل ممنهج أية جهود دولية مبذولة لتحقيق السلام وفقاً للمرجعيات الدولية، وفي ذات الوقت تمعن دولة الاحتلال في فرض نظام فصل عنصري (أبرتهايد) في فلسطين المحتلة كمنظومة متكاملة تبدأ من السطو المسلح على أراضي المواطنين الفلسطينيين وسرقتها وحرمانهم منها بصفتها أهم مقوم وركن ليس فقط لحياتهم واقتصادهم، وإنما أيضاً لوجودهم الوطني والانساني، مع سيطرتها وتحكمها في جميع المصادر والموارد الطبيعية الفلسطينية، مروراً بتحويل التجمعات السكانية الفلسطينية الى معازل و"بانتوستانات" مفصولة عن بعضها البعض، يتم التحكم بحركة المواطنين الفلسطينيين منها وإليها عبر بوابات حديدية وأبراج عسكرية على مداخلها، بالاضافة الى مئات الحواجز العسكرية التي تحول جزء منها الى ما يشبه الحدود الفاصلة لتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية، ناهيك عن جدار الضم والتوسع العنصري الذي يستبيح الجغرافيا الفلسطينية ويشوهها ويعزلها عن بعضها البعض، وصولاً الى سن مئات القوانيين العنصرية التي تشرعن نظام الأبرتهايد في فلسطين المحتلة، وتنكر الهوية الوطنية الفلسطينية والعلاقة التاريخية والسياسية والقانونية بين الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، وفي مقدمتها قانون ما سمي بقانون العنصرية "الفاشي". في هذا السياق الاحتلالي العنصري البغيض أفتتحت دولة الاحتلال شارع ما سمي 4370 الذي يقسم على طوله بجدار يصل ارتفاعه الى 8 أمتار للفصل بين الفلسطينيين والمستوطنين الاسرائيليين، ويحرم الفلسطينيين من الوصول الى المدينة المقدسة، علماً بإنه أنشئ على أرض فلسطينية محتلة ويعتبر خطوة من خطوات تنفيذ المشروع الاستعماري التوسعي المعروف بمشروع E1، الذي يفصل بين وسط وشمال الضفة عن جنوبها، ويؤدي أغراض استيطانية تهويديه ويربط عديد المستوطنات بالقدس الشرقية المحتلة. نعم هو شارع فصل عنصري"أبرتهايد" بامتياز وجزء لا يتجزأ من البنية التحتية لنظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة.

#وزارة الخارجية

أخبار ذات صلة

الشيخ : لا شراكة مع حماس في المنظمة او حكومة وحدة دون إنهاء كل مظاهر الانقلاب بغزة

الرئيس عباس

ما سبب التزام السلطة الصمت بشأن التفاهمات بين مصر وحماس ؟

قاسم سليماني

اللواء قاسم سليماني يكسر حاجز الصمت مع حركة حماس

طالع: جداول امتحانات نهاية الفصل بمدارس غزة

أبو عبيدة- ارشيف

كلمة الفصل تكمن في ظهور الملثم.. متى سيتحدث ؟

القبة الحديدية

إسرائيل غارقة في فترة طوارئ و فوجئوا من الصمت المدوي للفلسطينيين في أعقاب قصف النفق

الأكثر قراءة اليوم

فيديو : هكذا حدثت عملية السطو المسلح اليوم على البنك الأهلي قضاء بيت لحم

ابو عبيدة يوجه رسالة لأهل الضفة الغربية

الباونات الحارقة تعود مجددا ..اندلاع عدة حرائق في مستوطنات غلاف غزة

وفد من الجهاد والجبهتين يزور قيادة حركة فتح في غزة

دبلوماسي سعودي يتمنى لو سحب التايلانديون هاتف رهف!!

الأجهزة الأمنية تفرج عن الناشطة سهى جبارة

خلايا حماس النائمة في الضفة تربك حسابات الجيش الإسرائيلي

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يطلق سراح 4 مستوطنين مشتبهين بقتل الشهيدة عائشة رابي

الوفد الامني المصري

الوفد الامني المصري يصل قطاع غزة وهذا ما سيبحثه ..

هنية

"كان" : زيارة هنية لموسكو لا تزال قائمة رغم الضغوط لإفشالها

وفد دبلوماسي اوروبي يبحث مع قيادة حماس في غزة التهدئة وأزمة معبر رفح

79811

عضو جديد ينضم لحزب "غانتس".. ماذا قال في تصريحات مثيرة عن غزة وحماس ؟