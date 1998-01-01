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الوفد الامني المصري يصل قطاع غزة وهذا ما سيبحثه ..

الخميس 10 يناير 2019 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الوفد الامني المصري يصل قطاع غزة وهذا ما سيبحثه ..



غزة / سما /

من المقرر أن يصل الوفد الامني المصري ،بعد ظهر اليوم الخميس، إلى قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون/ايرز شمالي القطاع .

ويضم  الوفد رئيس الملف الفلسطيني في الجهاز أحمد عبد الخالق وشخصيات أخرى سترافقه".

ومن المقرر أن يلتقي الوفد بقيادات من حركتي فتح وحماس في قطاع غزة لبحث تطورات الازمة الاخيرة التي نجمت عن منع احياء انطلاقة فتح بغزة وانسحاب موظفي السلطة من معبر رفح.

وكان  أحمد عبد الهادي القيادي في حركة  " حماس" كشف امس الأربعاء، أن وفدا مصريا سيزور قطاع غزة، اليوم  الخميس؛ من أجل بحث ملف المصالحة الفلسطينية .

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