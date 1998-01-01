ضربت كلبة فقضت عليها المحكمة بأشد العقوبات!

وكالات / سما /

خضعت امرأة بريطانية لمحاكمة وثبتت إدانتها، بعد أن ظهرت في مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة وهي تضرب كلبة أثناء مجالستها لها.

وكانت جاكلين ويلكينز، وهي متخصصة في رعاية الكلاب، تقوم بمجالسة كلبين لإحدى الأسر بانتظام، إلا أن الأسرة لاحظت تغيرا في سلوك الكلبة "بيلا"، من نوع بوكسر، فقررا وضع كاميرا صغيرة في غرفة الجلوس لمراقبة ما يحدث لكلبتهم.

وظهرت ويلكينز في الفيديو وهي تصيح في وجه الكلبة البالغة من العمر 3 سنوات، وعندما لم تفلح في جعلها تجلس في المنطقة التي أرادتها، قامت بضربها مرارا على رقبتها.

وخلال المحاكمة، اعترفت ويلكينز بأنها مذنبة، كونها "لم تلبي حاجات الكلبة ولم تحميها من الإصابات أو الألم"، حسب ما ذكر موقغ "ديلي ميل" البريطاني.

وكانت المرأة البريطانية قد قالت في بداية المحاكمة إنها ليست مذنبة، لأنها كانت "تعلم الكلبة الانضباط"، لكنها عادت واعترفت بذنبها بهد أن أظهرت أدلة الخبراء أنها تسببت في "ضرر نفسي" للكلبة بيلا.

وحكم القاضي براين رايت، في المحكمة التي جرت في مدينة ليدز البريطانية، على ويلكينز بالعمل في الخدمة المجتمعية لمدة 12 شهرا، مع 100 ساعة عمل بدون أجر، وإجبارها على حضور برنامج تعليمي، ودفع 300 جنيه إسترليني، وتكاليف إضافية قدرها 85 جنيها إسترلينيا.