هكذا أثار حذاء رئيس وزراء أستراليا سخرية مواقع التواصل

وكالات / سما /

أثارت صورة معدلة بتقنية الـ"فوتوشوب" لرئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، سخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحققت انتشاراً واسعاً.

وتم نشر الصورة المعدلة على الموقع الرسمي لرئيس الوزراء وهو برفقة زوجته وابنتيه، حيث أظهرت موريسون يرتدي زوجي حذاء كلاهما يسار.

ونتج ذلك عن خطأ في المعالجة ببرنامج "فوتوشوب"، حيث كان المقصود استبدال الحذاء المتسخ الذي كان يرتديه رئيس الوزراء بآخر نظيف لكي يظهر في الصورة العائلية الرسمية.

وقد نتج عن ذلك عاصفة من السخرية على مواقع التواصل، ما دفع رئيس الوزراء الأسترالي إلى إعادة نشر الصورة القديمة وحذف الصورة المعدلة.

وسخر رئيس الوزراء الأسترالي من الصورة المعدلة، وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر": "رسالة إلى إدارتي.. لم أطلب تلميع حذائي، لكن إذا كان من الضروري استخدام الفوتوشوب فأرجو التركيز على الشعر وليس على القدمين"، مشيراً إلى أن ذلك الحذاء هو اختياره أينما ذهب خارج الاجتماعات الرسمية، مرفقاً بتغريدته صورة حذائه الرياضي.