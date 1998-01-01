غزة: مطالبة الجرحى المرفقة أسماءهم مراجعة البريد للضرورة القصوى

غزة / سما /

طالبت مؤسسات الجرحى في قطاع غزة الخميس، أسماء الجرحى المرفقة أدناه لمراجعة البريد لصرف مخصصاتهم فوراً.

وأفادت، أنّ الجرحى التالية أسماءهم، لم يستلموا مخصصهم من البريد حتى اللحظة، وسيتم تجميد المبالغ بحسابهم في حال لم يقوموا باستلامها، والجرحى هم:

عرابي محمد صبحي ابو السعود

وائل سامي نصار ابو جوده

احمد رامي عوده زعرب

اسماعيل أحمد سلامه الحمران

اياد صلاح مصطفى ابو شوارب

ايهاب حسين اسماعيل بركات

أحمد طارق محمد جودة

أحمد محمد توفيق الهمص

أحمد محمد جابر خليفه

أحمد محمد محمد صبحي الغول

أشرف سليمان محمد الصوري

بلال حمدان محمد ابو معمر

بهاء الدين نافذ جاسر برهوم

حازم بشير جبر عفانة

حامد محمود محمد ابو عرب

حسن جمال محمود عدوان

حمزه أحمد عبدالله ابو عمرة

خالد أحمد محمد حسين

خالد محمد عبد الرحمن ابو العيش

خالد محمود محمود ابو زايده

رامي عطا جاسر برهوم

سامي سلامه خليل سواركه

سامي عبد الله محمد ابو حشيش

سعيد عبد العزيز سعيد رزق

سليمان جمال سليمان العرقان

سليمان فؤاد سليمان ابو حرب

سيف الاسلام اسماعيل محمد الدربي

سيف الدين عمران محمود ابو هاشم

شهاب صلاح حسين الاخرس

صالح سعيد عبيد الصوفي

صالح مصلح عيد ابو جزر

صامد محمد امين كساب

صدام صبحي بركه ابو سبله

صلاح ناجي محمد بدوي

طارق حماد سليمان المشاوخ

طلعت يونس سالم شاهين

عبد الباسط فريد راسم خليفه

عبد الرحمن محمد محمود جربوع

عبد الله أحمد أحمد السباخي

عبد الله عبد الرحمن أحمد خطاب

عبدالله كمال سليم قشطة

عدنان هشام رمضان الجعب

علاء حسن طالب حسن

علاء محمد حمدان حمد

علاء يوسف عبد القادر العرجا

علي انور حسن الشلح

فتحي جمال ابراهيم موسى

محمد ابراهيم حسين زنون

محمد أحمد سعيد حماد

محمد احمد مصطفى جوده

محمد أكرم صالح المغير

محمد جلال عودة الكرد

محمد جمال عبد المالك كلاب

محمد حمدان أحمد عواد

محمد حمدان محمد حمد

محمد خميس جميل حسنين

محمد زياد عزات شعت

محمد طه عبد الحميد شراب

محمد عبد الله عودة الكرد

هاني محمد درويش الديب

محمد محمد غالب سليم ابو هلال

محمد محمود عودة الشاعر

محمد نعمان خليل الجزار

محمد وائل علي النجيلي

محمود عبد الخالق جبر القططي

محمود منير أحمد عايش

معتصم ناجي عبد الغني الهمص

مؤمن سعيد موسى القيسي

ناصر ناصر يوسف ابو طيور

هيثم سعد رزق ابو قرشين

وليد فايز علي صبح

ياسر محمد الفاتح جاد الله العرجا

ياسر ناصر سلمان النواجحه

يوسف عوض خليل عوض

يوسف محمد أحمد ابو عرمانه

يوسف محمد يوسف أبو جزر

ابتسام حماد شريقي ابو سنيمه

اسامه محمد سلمان ابو محسن

اسعد محمد موسى ريان

اسلام أحمد محمود الزاملي

أحمد اسماعيل سليمان الفرماوي

بسمة ابراهيم سليمان القاضي

جمال ناجي عبد الهادي أبو هلال

حمدان سالم حمدان القرا

حنان زايد محمود ابو لولي

حنان موسى محمد ابو عيه

خالد يوسف سليمان ابو محسن

رشا جواد أحمد القاضي

سوسن رجاء حسين أبو تيلخ

سوسن محمد عبد الرحمن قفه

شفا محمود مرزوق ابومعمر

صابرين عطوه شحده الفرماوي

صباح شحادة مرزوق ابومعمر

فتحية صبح صبيح ابو الحصين

فراس عبدالله محمد جودة

محمد عبدالله محمد جودة

محمد يوسف ابراهيم أبو زبيدة

محمود محمد محمود البلاص

منال عبد ربه محمد الدباري

منال محمد علي رضوان

نضال محمد ابراهيم ضهير

نعمه عبد محمد فوجو

هالة عبدالله حسين عيسى

هناء جبر عبد الجبار القططي

وائل محمود مسلم الشاعر

يحيى محمد عبد الله عيسى

يحيى محمد عمر خليل

يسرى يوسف محمد ابو جراد