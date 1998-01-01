ما هي أفضل الطرق الطبيعية لتنظيف القولون؟

وكالات / سما /

لا شك أن تنظيف القولون من أحد الحلول الصحية للغاية التي تنتقي وتنظف هذا العضو الهام من الجهاز الهضمي، والذي يعد جزءًا من الأمعاء يقع في نهاية الجهاز ويلعب دورًا بارزًا للغاية في عملية الهضم لدى الإنسان، لذلك عملية تنظيف القولون باستخدام الطرق المختلفة من أجل الحفاظ على صحته وكفاءة عمله من بين الأمور التي ينصح بها الأطباء بشكل مستمر، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي.

ولأن عملية تنظيف القولون لا تبدو من المسميات أو الأمور المعروفة بالنسبة لقطاع عريض من البشر فإن التقرير التالي سوف يسلط الضوء على أهم المعلومات المتعلقة بعملية تنظيف القولون وكيفية القيام بها بطرق وأنواع مختلفة.

1- ما هي عملية تنظيف القولون؟

يمكن تعريف عملية تنظيف القولون بأنها إحدى الخطوات الطبية الهامة التي تساعد على غسل وتطهير القولون من بقايا البراز والمخاط والغاز وذلك لتنقيته من السموم، بالإضافة لدعم وتقوية تحسين الكفاءة العامة للقولون للقيام بوظائفه المتعلقة بعملية الهضم وتتم العملية بعدة طرق وإجراءات مختلفة، سواء عن طريق استخدام المياه أو الأعشاب والقهوة والوصفات الطبية أو من خلال استخدام الأدوية الطبية والحقن الشرجية.

2- وصفات طبيعية لتنظيف القولون

هناك العديد من الوصفات والطرق الطبيعية التي تمتلك خصائص فعالة للغاية في تنظيف القولون ومن أهمها:-

- محلول الأعشاب لتنظيف القولون

في هذا الخليط يتم مزج عدة أعشاب والبذور الطبيعية التي تساهم بشكل فعال في عملية تنظيف القولون، حيث يتم خلط ما يعادل ملعقة كبيرة من بذور الكتان والخردل والبابونج، بالإضافة إلى اليانسون والكمون بجانب قشر الرمان المطحون، ووضع كل تلك المكونات على ما يعادل لترًا واحدًا من المياه المغلية مع ترك المزيج ليوم كامل ومراعاة الامتناع عن تناول الطعام بساعة على الأقل قبل شربه والحفاظ على اعتماد تلك الوصفة بشكل متتابع لـ7 أيام.

- تنظيف القولون بالزنجبيل

يمتلك الزنجبيل العديد من الخصائص الطبية المذهلة في العديد من المجالات الصحية للبشر والتي من بينها عملية تنظيف القولون، حيث يعمل مضغ الزنجبيل بشكل مباشر أو إضافته على الطعام بدور كبير في تنظيف القولون وتطيهره من السموم.

- الثوم وتنظيف القولون

كما هو الحال بالنسبة للزنجبيل فإن الثوم منجم طبيعي من الفوائد، فالثوم من أقوى المطهرات الطبيعية على الإطلاق، وهو الأمر الذي يجعل تناول فص من الثوم بشكل يومي أو إضافته على الطعام بالنسبة للأشخاص غير المصابين بأي مشاكل في الجهاز الهضمي من أقوى الطرق الطبيعية المتبعة في عملية تنظيف القولون.

- الشومر والنعناع لتنظيف القولون

الحرص على شرب خليط أورق النعناع والشومر المغلب الدعمة بما يعادل ملعقة طعام من الشبت بشكل يومي قبل الإفطار من بين الخطوات الفعالة المستخدمة في عملية تنظيف القولون.

- الليمون وملح الطعام لتنظيف القولون

بإضافة ملعقة من ملح الطعام وما يعادلها من العسل إلى عصير الليمون الطبيعي وتناول المزيج مره واحده كل شهر بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة لا يساهم في عملية تنظيف القولون فحسب، بل مد الجسم بقدر كبير من فيتامين C ومضادات الأكسدة.

- التفاح وتنظيف القولون

شرب كوب من عصير التفاح أو تناول ثمرة طازجة يليها بعد ذلك بـ30 دقيقة كوب من المياه النظيفة طريقة فعالة للغاية في تنظيف القولون ورفع كفاءة وصحة عملية الهضم لدى الإنسان.

3- ما الطرق الطبية الأخرى لتنظيف القولون؟

على الرغم من أن هناك العديد من الطرق والوصفات الطبيعية التي تمتلك فاعلية كبيرة في تنظيف القولون، إلا أن هناك طرقًا طبية متنوعة أيضًا ومن أهمها:-

- تنظيف القولون بالأدوية

وهي متعددة ومختلفة الأنواع ويتم تناولها إما عن طريق الفم مثل الملينات ومكملات المغنيسيوم أو الشرج مثل الحقن الشرجية، وذلك للمساعدة في عملية تنظيف القولون وتظهيره من السموم المتمثلة في بقايا البراز العالقة والمخاط والغازات المحتبسة.

- استخدام المياه لتنظيف القولون

وهي إحدى طرق تنظيف القولون التي تستمر جلساتها لمدة ساعة ويطلق عليها ري القولون، حيث تعتمد على استخدام اندفاع المياه بضغط منخفض عبر المستقيم، بحيث تصبح المياه بداخل القولون مع تدليك البطن بواسطة القائم على العلاج قبل أن يقوم المريض بإخراجها مرة أخرى.

4- ما فوائد عملية تنظيف القولون؟

على الرغم من أن هناك اختلافًا كبيرًا بين المتخصصين فيما يتعلق بأهمية عملية تنظيف القولون، إلا أن الكثيرين يعتقدون أن عملية تنظيف القولون التي تخلصه من السموم لها العديد من الانعكاسات الإيجابية مثل تعزيز جهاز المناعة وتحسين القدرات العقلية، بجانب المساعدة في عملية خسارة الوزن والتقليل من احتمالية الإصابة بسرطان القولون.

5- ما أضرار كثرة تنظيف القولون؟

على الرغم من أن عملية تنظيف القولون مفيدة وفق ما يعتقده نسبة كبيرة من المتخصصين، إلا أن الإسراف في استخدام الطرق المختلفة لعملية تنظيف القولون لها بعض الأضرار مثل الإصابة بالعدوى وحالات من الغثيان والتقيؤ والمعاناة من الدوار والجفاف واختلال نسبة المعادن داخل الجسم، كما من الممكن أن تحدث عمليات تنظيف القولون المتكررة الضرر بالأمعاء والإضرار بنسبة البكتيريا النافعة المتواجدة بداخلها.