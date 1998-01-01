  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل أربعة أسرى محررين من جنين

الخميس 10 يناير 2019 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة أسرى محررين من مدينة جنين ومخيمها وبلدة يعبد.

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسرى المحررين يحي بسام السعدي، وبهاء حسن أبو طبيخ من مخيم جنين, ونضال أمين زيدان من مدينة جنين، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر مناضل يعقوب نفيعات من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه، كما داهمت قوات الاحتلال منزل ذوي الشهيدة نوف عقاب نفيعات وفتشته.

#الاحتلال

أخبار ذات صلة

اضراب

أربعة أسرى يواصلون معركة الكرامة في سجون الاحتلال

هينئة شؤون الاسرى

طالع... إعادة أسرى محررين للعمل على قيود الأمن الوطني بعد احالتهم للتقاعد

بالاسماء .. الاحتلال يهدد أربعة شبان من غزة بالاغتيال

سميرة الحلايقة - ارشيف

اعتقال 10 مواطنين بينهم النائب في التشريعي سميرة الحلايقة واسرى محررين

اسرى

أسرى حماس في سجون الاحتلال يهددون بالإضراب عن الطعام

حماس: ما بأيدينا سيجبر الاحتلال على الاستجابة لمطالبنا في أي صفقة تبادل أسرى

الأكثر قراءة اليوم

مصادر : جهود مصرية لمعالجة أزمة معبر رفح ووفد مصري يصل غزة قريبا

فيديو : هكذا حدثت عملية السطو المسلح اليوم على البنك الأهلي قضاء بيت لحم

تشريعي غزة يقرّ بالأغلبية نزع الأهلية السياسية عن الرئيس عباس

ابو عبيدة يوجه رسالة لأهل الضفة الغربية

الباونات الحارقة تعود مجددا ..اندلاع عدة حرائق في مستوطنات غلاف غزة

وفد من الجهاد والجبهتين يزور قيادة حركة فتح في غزة

دبلوماسي سعودي يتمنى لو سحب التايلانديون هاتف رهف!!

الأخبار الرئيسية

الوفد الامني المصري

الوفد الامني المصري يصل قطاع غزة وهذا ما سيبحثه ..

هنية

"كان" : زيارة هنية لموسكو لا تزال قائمة رغم الضغوط لإفشالها

وفد دبلوماسي اوروبي يبحث مع قيادة حماس في غزة التهدئة وأزمة معبر رفح

الكشف عن فشل مشروع استخباري عسكري إسرائيلي كلف مئات الملايين

79811

عضو جديد ينضم لحزب "غانتس".. ماذا قال في تصريحات مثيرة عن غزة وحماس ؟