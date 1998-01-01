الاحتلال يعتقل أربعة أسرى محررين من جنين

جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة أسرى محررين من مدينة جنين ومخيمها وبلدة يعبد.

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسرى المحررين يحي بسام السعدي، وبهاء حسن أبو طبيخ من مخيم جنين, ونضال أمين زيدان من مدينة جنين، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر مناضل يعقوب نفيعات من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه، كما داهمت قوات الاحتلال منزل ذوي الشهيدة نوف عقاب نفيعات وفتشته.