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نتنياهو يسعى لمنع نجل شارون من التنافس في الليكود

الخميس 10 يناير 2019 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يسعى لمنع نجل شارون من التنافس في الليكود



القدس المحتلة / سما /

يسعى بنيامين نتنياهو بصفته زعيمًا لحزب الليكود اليميني، للانتقام لنفسه من زعيم الحزب الأسبق وأحد مؤسسيه؛ أرئيل شارون الذي كان بمثابة "الغصة" في حلق نتنياهو إبان حكم الأول، بمنع نجله من المنافسة للدخول في قائمة الحزب للانتخابات المقررة في التاسع من أبريل/ نيسان المقبل.

ووفقًا للقناة العبرية الثانية، فإن نتنياهو يسعى لمنع جلعاد شارون من التنافس في الانتخابات الداخلية التمهيدية للحزب تمهيدًا للانتخابات العامة في إسرائيل.

وأشارت القناة العبرية إلى أن نجل شارون يخطط للتنافس عن الكتلة الجنوبية في الحزب، إلا أن نتنياهو يسعى لمنع ذلك بحجة أن جلعاد لم يكمل ثلاث سنوات داخل الحزب الذي انفصل عنه لسنوات.

وقالت مصادر في الليكود للقناة، إن نتنياهو يريد الانتقام لنفسه بعد أيام سيئة عاشها إبان حكم شارون الأب. مشيرةً إلى أن شارون ونتنياهو كثيرًا ما كانا يحرجان بعضهما البعض حين كانا في حكومة واحدة مع بداية الألفية، وأن شارون كان كثيرًا ما يهاجم نتنياهو ويعمل على محاولة تحجيمه سياسيًا.

وأشارت القناة إلى أن نجل شارون توجه بطلب إلى محكمة الليكود الدستورية للسماح له بالترشح.

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