دي ليخت يعطي تحديثاً مهماً بشأن مستقبله

وكالات / سما /

ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس، هو هدف أكثر من نصف أندية أوروبا لتعزيز دفاعهم لكنه أوضح أنه ، في الوقت الحالي ، لن يترك ناديه الهولندي.

وأوضح الهولندي الدولي في تصريحات تلفزيونية أنه لن يغادر أمستردام هذا الشتاء.

حيث قال:”أنا لست خائفا من المغادرة لكني لا أريد أن أترك أياكس في فترة الانتقالات هذه ، لدينا ألقاب ننافس عليها، وعلينا جميعا البقاء في النادي من أجل النجاح..”

صاحب 19 عامًا، نجح في جمع 91 مباراة مع فريق أياكس الأول في كل من الدوري، والكأس، ودوري أبطال أوروبا. كما دشن مشواره الدولي مع الطواحين العام الماضي، ولديه الآن 13 مباراة دولية.