  1. الرئيسية
  2. الرياضة

دي ليخت يعطي تحديثاً مهماً بشأن مستقبله

الخميس 10 يناير 2019 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دي ليخت يعطي تحديثاً مهماً بشأن مستقبله



وكالات / سما /

ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس، هو هدف أكثر من نصف أندية أوروبا لتعزيز دفاعهم لكنه أوضح أنه ، في الوقت الحالي ، لن يترك ناديه الهولندي.

وأوضح الهولندي الدولي في تصريحات تلفزيونية أنه لن يغادر أمستردام هذا الشتاء.

حيث قال:”أنا لست خائفا من المغادرة لكني لا أريد أن أترك أياكس في فترة الانتقالات هذه ، لدينا ألقاب ننافس عليها، وعلينا جميعا البقاء في النادي من أجل النجاح..”

صاحب 19 عامًا، نجح في جمع 91 مباراة مع فريق أياكس الأول في كل من الدوري، والكأس، ودوري أبطال أوروبا. كما دشن مشواره الدولي مع الطواحين العام الماضي، ولديه الآن 13 مباراة دولية.

#دي ليخت

أخبار ذات صلة

إبراهيموفيتش

إبراهيموفيتش يحسم الجدل بشأن مستقبله

إنييستا ينهي الجدل بشأن مستقبله مع برشلونة

جوارديولا يطلق تصريحاً مثيراً بشأن مستقبله

زيدان يفجر قنبلة من العيار الثقيل بشأن مستقبله مع الريال.. ماهي؟

برشلونة يستهدف دي ليخت ولا يريد نسيان دي يونج

يوفنتوس ينضم إلى برشلونة والسيتي في سباق ضم دي ليخت

الأكثر قراءة اليوم

مصادر : جهود مصرية لمعالجة أزمة معبر رفح ووفد مصري يصل غزة قريبا

فيديو : هكذا حدثت عملية السطو المسلح اليوم على البنك الأهلي قضاء بيت لحم

تشريعي غزة يقرّ بالأغلبية نزع الأهلية السياسية عن الرئيس عباس

الباونات الحارقة تعود مجددا ..اندلاع عدة حرائق في مستوطنات غلاف غزة

وفد من الجهاد والجبهتين يزور قيادة حركة فتح في غزة

دبلوماسي سعودي يتمنى لو سحب التايلانديون هاتف رهف!!

طبيب تركي يرفض ابنه الشرعي: لن أربي "أولاد الأعداء"

الأخبار الرئيسية

هنية

"كان" : زيارة هنية لموسكو لا تزال قائمة رغم الضغوط لإفشالها

وفد دبلوماسي اوروبي يبحث مع قيادة حماس في غزة التهدئة وأزمة معبر رفح

الكشف عن فشل مشروع استخباري عسكري إسرائيلي كلف مئات الملايين

79811

عضو جديد ينضم لحزب "غانتس".. ماذا قال في تصريحات مثيرة عن غزة وحماس ؟

ابو عبيدة يوجه رسالة لأهل الضفة الغربية