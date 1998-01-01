فالفيردي يحسم مصير مالكوم ويقضي على الحدادي

وكالات / سما /

أكد إيرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني, أن ناديه لا يفكر مطلقا في بيع الجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا.

وقال فالفيردي في تصريحات صحافية: "نحن نعتمد على مالكوم، لا نفكر في بيعه مطلقا، لكننا نفكر في طريقة إشراكه وإعطائه المزيد من الدقائق مع الفريق".

وأضاف: "بالنسبة لمنير الحدادي، لا أعرف شيئا بشأن تجديد عقده مع النادي، لكني اتخذت قرارا بعدم إشراكه مستقبلا".

وبخصوص مستقبله مع برشلونة، واصل فالفيردي: "كل تفكيري الآن منصب على تحقيق الانتصارات بكل هدوء، لا أفكر في مستقبلي الخاص مع النادي خلال الوقت الجاري".

واختتم: "حينما يكون هناك شيء ما لقوله حول تجديد عقدي سيتم إعلامكم من طرفي أو النادي، غير ذلك لم نتحدث بعد عن الأمر".