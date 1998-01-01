فيديو.. ريال مدريد يستعيد ذاكرة الانتصارات على حساب ليجانيس

وكالات / سما /

نجح فريق نادي ريال مدريد في استعادة ذاكرة الانتصارات من خلال التفوق على ليجانيس بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء.

واستقبل الميرينجي نظيره ليجانيس على ملعب سانتياجو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية، مدريد، لحساب ذهاب دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم اللوس بلانكوس بهدف مقابل لا شيء، حمل توقيع قائد الفريق سيرجيو راموس من علامة الجزاء في الدقيقة 44 بعد حصول الظهير الأيمن النشيط ألفارو أودريوزولا على ركلة جزاء نتيجة عرقلته داخل منطقة جزاء الضيوف.

وفي الشوط الثاني، أضاف النجم الإسباني لوكاس فاسكيز الهدف الثاني للفريق الأبيض في الدقيقة 68 بعد خطأ فادح في التمرير من جانب لاعب ليجانيس بعد ضغط كريم بنزيما المهاجم الفرنسي، ثم اختتم اللاعب البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور الثلاثية بهدف عالمي في الدقيقة 77 من عرضية أودريوزولا.

ولم يقدم الريال العرض المنتظر في الشوط الأول مع الاعتماد على الكثير من العناصر البديلة خصوصًا في وسط الملعب، مع الإبقاء على الإسباني إيسكو على مقاعد البدلاء، ولكن هدف فاسكيز في الشوط الثاني ساعد فريق المدرب سولاري على حسم الأمور.

وبذلك، يكون ريال مدريد قد حقق فوزه الأول في 2019 بعد التعادل مع فياريال ثم السقوط على يد ريال سوسييداد في البيرنابيو بثنائية في الدوري الإسباني.