الطيراوي: الرئيس عباس لم يذهب للمحكمة الدستورية بل 3 نواب

القدس المحتلة/ سما/

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي ان الرئيس محمود عباس لم يذهب للمحكمة الدستورية بل 3 نواب من ذهبوا وإثر ذلك اصدرت الدستورية قرارا بحل المجلس التشريعي واجراء الانتخابات.

وأوضح الطيراوي لفضائية "الميادين" ان 3 نواب توجهوا الى المحكمة العليا لحل المجلس التشريعي، لكنها قالت ان هذا ليس من اختصاصها ورفع الموضوع للمحكمة الدستورية التي قررت حل المجلس التشريعي واجراء الانتخابات.

وقال "إذا أرادت حركة حماس إجراء الانتخابات يمكن أن تحصل في الضفة وغزة ومن يفوز يحكم فلسطين".

وقال "كل ما جرى في غزة من انسحاب الاحتلال منها إلى الانقلاب يصب في خانة.. أكثر ناس متغولين في السلطة وسلطويين هم حركة حماس".

وقال "نرفض ان يزايد علينا أحد في موضوع المقاومة".

وأوضح ان السلطة سحبت الموظفين من معبر رفح "لانه اصبح لا عمل لهم، ولا علاقة لهم، وأصبحوا كشاهد الزور، لان موظفي حماس هم من يقومون بكل العمل". حسب قوله.

وأشار الى ان الرئيس عباس قال "لا" للأميركيين أكثر من كل الدول العربية.

ولفت الى ان مرسوم اجراء الانتخابات سيصدر ليشمل المجلس التشريعي والرئاسة معا وليس للتشريعي وحده.

بدوره، قال مسؤول حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي ان "قرار نزع الأهلية من أبو مازن رد فعل على حل المجلس التشريعي".

وأضاف: "نعيش في بيئة انقسام حيث يمكن أن تصدر فيها قرارات وردات فعل متبادلة.. ليس من صلاحية اللجنة الدستورية حل المجلس التشريعي

وقال: ان المخرج من الأزمة هو بالحوار الوطني على قاعدة الاتفاقات السابقة.

وقال: لم نتبلغ أي قرار رسمي حول إلغاء زيارة هنية لموسكو.

من جانبه، قال مسؤول الدائرة السياسية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر: نحن لا نوافق على قرار نزع الأهلية عن الرئيس محمود عباس.

وأضاف "عندما تم حل المجلس التشريعي قلنا إنه قرار خاطىء. ليس من صلاحية اللجنة الدستورية حل المجلس التشريعي".

تابع: نحن أمام تناقض ما بين شعب يقاوم وصراع على سلطة لا تستحق كل هذا الصراع.

وقال: حماس انشغلت بالسلطة كما فتح بينما إسرائيل تحاربنا جميعاً وعلى فتح القبول بالشراكة الحقيقية في السلطة.

وقال" نحن أمام خطر حقيقي والحل يكون بحوار وطني شامل في دمشق أو بيروت أو أي دولة عربية.

وتسأل: من قال إن إسرائيل ستقبل بإجراء الانتخابات؟

وطالب بإشراك الضغط الشعبي من إجل الدفع باتجاه إنهاء حالة الانقسام الداخلي

وقال ان التدخلات الاقليمية لها دور سلبي في موضوع الحوار والمصالحة.